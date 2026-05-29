Al via il progetto Divin Boccaccio: nasce il Comitato Operativo per la valorizzazione della Valdelsa

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del progetto Divin Boccaccio quale ambizioso programma di marketing territoriale, l’associazione Terra Di Valdelsa titolare dell’iniziativa, annuncia l’avvenuta istituzione del Comitato Operativo per la valorizzazione delle eccellenze territoriali quali volano di attrattività turistica.

Il gruppo di lavoro è composto direttamente dagli operatori locali, con referenti per ogni dipartimento settoriale (accoglienze, eccellenze, esperienze) che lavoreranno in prima linea per definire le migliori strategie di promozione del comprensorio. La cabina di regia, si avvarrà peraltro del prezioso supporto di esperti di settore specializzati nei rispettivi ambiti di competenza.

La prima azione di imminente presentazione è il disciplinare per l'utilizzo del marchio 'Divin Boccaccio'

L'obiettivo prioritario del Comitato è la stesura di un protocollo d'identità, quale documento che stabilirà i criteri e i requisiti tassativi che le aziende dovranno rispettare per potersi fregiare della denominazione registrata Divin Boccaccio.

I pilastri su cui si fonderà il disciplinare riguardano:

La "Tipologia e la Storicità" delle aziende correlate ai prodotti legati alla tradizione del territorio.

La "Tracciabilità" relativa all'area dell'origine delle produzioni.

La "Sostenibilità" che definisca gli standard necessari per l'impatto ambientale.

Già entro il mese di luglio si arriverà alla definizione ufficiale e alla presentazione del protocollo.

"Il progetto non è solo un'idea di marketing, ma un percorso concreto che parte dalla terra e dai suoi custodi, i produttori, per garantire al consumatore l'autenticità e la qualità assoluta della Valdelsa". Con questa affermazione il direttivo dell'associazione conferma impegno e dedizione al progetto

Fonte: Terra di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa