Domenica ecologica al Lago di Roffia

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La parola d'ordine sarà: "Non lo butto via, lo baratto, lo vendo, lo riciclo"

L'associazione Banca del Tempo di San Miniato, attiva nel Comune ormai da quasi 30 anni, e la storica associazione Canottieri San Miniato hanno organizzato una festa ecologica al Lago di Roffia per domenica 31 maggio; l'iniziativa si svolgerà nella mattina dalle 9.30 alle 13.00.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di coniugare il valore dell'economia circolare alla valorizzazione di un ambiente particolare come il Lago di Roffia, oasi verde di pace, luogo da scoprire e godere a contatto con la natura, anche praticando attività sportive.

La parola d'ordine sarà: “Non lo butto via, lo baratto, lo vendo, lo riciclo”.

Sarà allestito uno spazio con banchetti dove barattare o vendere oggetti usati a cui dare una seconda vita. Parteciperanno sia associazioni del territorio che privati che vogliono rimettere in circolo cose che non usano più.

Chi fosse interessato, oltreché venire a visitare gli espositori e trovare qualche buona occasione di acquisto, potrà portare cose da barattare o vendere, meglio se prenotando prima uno spazio.

Saranno realizzati inoltre due laboratori di recupero: laboratorio di stampe botaniche (possibilità di dare nuovo splendore a tovaglie, tovaglioli, magliette vecchie e macchiate con l'aiuto delle erbe che crescono nel lago) e un laboratorio di colori realizzati con la botanica. Si creeranno colori con le erbe e i fiori che ci circondano per stampare su vecchi libri o altri oggetti e ridargli un nuovo utilizzo.

Per partecipare ai laboratori è necessario prenotarsi, per essere informati su quali strumenti bisogna portarsi da casa.

Si potrà inoltre conoscere meglio il bacino remiero facendo prove di canoa o canottaggio in acqua accompagnati dagli istruttori dell'Associazione Canottieri. Necessario prenotarsi.

Infine si potrà chiudere in bellezza la mattinata pranzando al lago, con menù fisso a 16 euro.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di San Miniato.

Per prenotare le prove di canoa e canottaggio e il pranzo chiamare il numero 348.7356785.

Per prenotare i laboratori o per informazioni scrivere a bancadeltempodisanminiato@gmail.com oppure chiamare il 347.798241.

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