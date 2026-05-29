Lucca Comics & Games, il direttore Vietina nominato cavaliere della Repubblica Italiana

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Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea Srl e direttore del festival Lucca Comics & Games, è stato conferito il titolo di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana: prestigiosa onorificenze dello Stato italiano, riservata a chi ha dato un contributo straordinario allo sviluppo culturale ed artistico del paese. Istituito nel 1951, l’Ordine vede a capo il Presidente della Repubblica.

Un riconoscimento a un professionista che rappresenta un gruppo di lavoro e un operato frutto di anni di visione e dedizione, che parla, inevitabilmente della storia di Lucca Comics & Games. Nel corso del suo sessantennale percorso, è diventata una manifestazione che il mondo intero conosce, rispetta e frequenta. Un evento unico, irripetibile, che porta il nome della città in ogni angolo del pianeta.

Questo riconoscimento arriva dopo il Pegaso d’Oro della Regione, il più alto tributato dalla Toscana in campo artistico e culturale, ricevuto nel 2024. Con il cavalierato si aggiunge un tassello a un quadro che racconta Lucca Comics & Games come un patrimonio della città di Lucca, dell’Italia, della cultura nazionale e non solo.

Fonte: Ufficio Stampa

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