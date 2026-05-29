Fipili, chiuse le rampe all'ingresso di Scandicci

Per lavori di asfaltatura della rotatoria 17 marzo nel Comune di Scandicci, la direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze informa della chiusura delle rampe in ingresso dello svincolo di Scandicci in entrambe le direzioni dalle ore 21.00 del 29 maggio 2026 alle ore 06.00 del 30 maggio 2026
Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa
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