Flora Cecchi compie 100 anni: Montemurlo festeggia la "star" di Fornacelle che ha recitato con De Sica e Papaleo

Un ciclone, un turbine, un mito, un’istituzione per il quartiere di Fornacelle. Quando a Montemurlo si parla di Flora Cecchi sono queste le prime definizioni che le vengono attribuite. Ieri, Flora ha tagliato un altro importante traguardo della sua bella vita ed ha compiuto 100 anni. Una donna simpatica, vitale e piena di energia che a Montemurlo è amatissima da tutti. Nata a Montale, fin da piccola ha vissuto a Montemurlo.

Ha lavorato per tutta la vita come maestra di rammendo, ha avuto due figlie, ha tre nipoti e un bisnipote, Vanni, di tre anni. "È una donna socievole e ama la compagnia- racconta la figlia Sara- Ogni giorno vengono a trovarla le amiche del cuore, Anaide e Anna, che non l’abbandonano mai e per lei, i pomeriggi con le compagne di una vita, sono momenti bellissimi". Proprio con l’amica Anaide Castellani, qualche anno fa è stata la protagonista de "Le sposine", un esilarante sketch incluso nel film a episodi Sogni di gloria (2014), diretto da Patrizio Gioffredi e ambientato a Prato. Dopo Anaide e Flora sono state volute nel cast del film "La scuola più bella del mondo", accanto a Christian De Sica e Rocco Papaleo.

Nella pellicola interpretano le nonne di una bambina, in una commedia incentrata sui divertenti equivoci di uno scambio culturale scolastico. Ieri sera Flora è stata festeggiata dalla sua famiglia alla Rocca e a fare gli auguri alla centenaria sono arrivati anche il sindaco Simone Calamai e il suo vice, Alberto Vignoli: "Flora è una donna lucida, attenta, simpatica e piena di energia. Ci siamo messi anche a parlare di politica ed è stato davvero bello celebrare questi suoi cent’anni. Flora è una vera istituzione per Montemurlo".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montemurlo