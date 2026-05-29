Gianassi nuovo segretario del Pd Firenze, Fossi: "Scelta autorevole e unitaria verso il congresso di ottobre"

Gianassi eletto all'unanimità segretario del Pd Firenze, con Giorgetti e Scaglione come vice: una reggenza di garanzia fino ai congressi di ottobre, che punta a ricucire le tensioni interne dopo il 27% alle regionali. Arriva anche il plauso del segretario regionale Fossi.

"L’elezione di Federico Gianassi a segretario del Pd Firenze rappresenta una scelta importante, autorevole e pienamente condivisa per accompagnare il partito in questa fase transitoria verso il congresso del prossimo ottobre". Lo dichiara Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana.

"Voglio innanzitutto ringraziare Andrea Ceccarelli per il lavoro svolto in questi anni, per l’impegno, la serietà e il contributo dato alla comunità democratica fiorentina. È ora fondamentale costruire un percorso ordinato, responsabile e unitario, all’altezza del ruolo che il Partito Democratico di Firenze ha nel quadro politico cittadino, metropolitano e regionale - prosegue Fossi -. Esprimo grande soddisfazione per l’esito di questo passaggio. Federico Gianassi è una figura di grande affidabilità, esperienza e livello politico, capace di condurre il Pd fiorentino con equilibrio, autorevolezza e spirito unitario fino al prossimo congresso".

"Sono molto contento di aver contribuito a favorire questo processo, perché il Pd di Firenze è un presidio fondamentale per tutta la Toscana. Ora l’obiettivo è lavorare insieme, in pieno raccordo con la sindaca Sara Funaro, per sostenere con forza l’importante lavoro che sta portando avanti per Firenze e per rafforzare il ruolo del Partito democratico nella città" conclude Fossi.

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