Giorgio Benassi riconfermato segretario del PD di Montaione: "Radicati, radicali, di sinistra"

Si è concluso con successo e grande partecipazione il congresso del Partito Democratico di Montaione, tenutosi nella serata di mercoledì 27 maggio, che ha visto la presenza di numerose iscritte, iscritti e cittadine. L'incontro si è configurato come un proficuo momento di discussione e approfondimento, evidenziando un gruppo politico vivo, unito e fortemente propositivo, pienamente consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità sul territorio di Montaione e dell'Empolese Valdelsa.

L’assemblea compatta ha votato all’unanimità per la riconferma di Giorgio Benassi alla guida del pd locale e per Maurizio Cei come segretario di Federazione.

Benassi dal 2021 è segretario del PD locale e dallo stesso anno responsabile organizzazione del PD Empolese Valdelsa. Dal 2019, rieletto nel 2024, è consigliere comunale a Montaione e capogruppo di maggioranza, ruolo che dal 2024 ricopre anche presso il Consiglio dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Nel corso dei vari interventi, il dibattito si è concentrato sui temi cruciali dello sviluppo locale, dal sostegno alle competenze specifiche del territorio fino alla promozione delle sue eccellenze in ogni ambito. Allo stesso tempo, è stata ribadita l'importanza di un impegno concreto a favore della Pace e della tutela dei diritti sociali e civili, con priorità assolute per lavoro, scuola, sanità e sociale.

"Il PD di Montaione - ha affermato Benassi - è un partito con un’idea forte in testa: essere radicato, radicale, di sinistra. Sono onorato di essere stato nuovamente scelto come Segretario di questa bella comunità, in un ruolo di grande responsabilità che cercherò di portare avanti al meglio delle mie possibilità, come ho fatto negli ultimi quattro anni. Siamo altresì felici che il PD Montaione si sia espresso in maniera compatta a sostegno dell'elezione di Maurizio Cei come Segretario del PD Empolese-Valdelsa: a lui va il nostro totale sostegno e un grande augurio di buon lavoro".

cSubito un appuntamento importante per il PD Montaione mobilitato per la preparazione della tradizionale Festa de l'Unità, che si terrà dal 23 al 26 luglio. "Il Partito - conclude Benassi - si presenta ancora più forte, ancora più compatto, e come sempre aperto a chiunque voglia venire a darci il suo contributo".

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

Notizie correlate