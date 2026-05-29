Giornata mondiale senza tabacco, il messaggio nelle mense dell'Asl Toscana centro

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, che si celebra il 31 maggio 2026, nelle mense dipendenti dell’area fiorentina sarà esposto un poster informativo realizzato grazie alla collaborazione tra la Dietetica Professionale, la Promozione della Salute e il Ser.D dell’Azienda Usl Toscana centro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui benefici derivanti dalla cessazione del fumo, attraverso un linguaggio immediato e vicino alla quotidianità delle persone. L’elemento innovativo dell’elaborato consiste infatti nel collegare il messaggio di prevenzione al piacere dell’alimentazione e alla riscoperta del gusto.

La tovaglietta propone un percorso informativo suddiviso in sezioni dedicate agli effetti positivi che si manifestano dopo aver smesso di fumare. Nella parte intitolata “Risveglia il gusto” viene evidenziato il “prima” e il “dopo”, mettendo in luce i benefici legati alla rigenerazione delle papille gustative, all’aumento della sensibilità ai sapori e al miglioramento della funzionalità vascolare.

La sezione “Fai il pieno di vitamine” approfondisce invece il rapporto tra fumo e nutrizione, sottolineando come la cessazione favorisca un migliore assorbimento delle vitamine A, B, C ed E, il recupero della vitamina C ostacolato dal tabacco e, più in generale, una maggiore difesa cellulare dell’organismo.

Attraverso questa iniziativa, i professionisti coinvolti intendono rafforzare il messaggio che smettere di fumare rappresenta una scelta concreta di benessere, capace di incidere positivamente sulla salute, sulla qualità della vita e anche sul rapporto quotidiano con il cibo e i sapori.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa