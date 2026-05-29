Guasto a otto lampioni di Empoli a causa del maltempo

Il maltempo della giornata di ieri, giovedì 28 maggio 2026, ha provocato limitati e circoscritti danni alla pubblica illuminazione. Nello specifico, la ditta incaricata della manutenzione ha affermato che a oggi sono rimasti spenti 3 corpi illuminanti su viale Buozzi, 1 su via Donatello e 4 su via Bonistallo. Gli impianti in generale sono accesi e funzionanti ma rimane il guasto circoscritto. Nella giornata del 1 giugno l'azienda conta di ripristinare per intero la funzionalità delle luci notturne.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa