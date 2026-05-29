Empoli domina la scena nazionale dell'innovazione: tre startup dell'IIS Il Pontormo premiate a Milano

Le eccellenze empolesi brillano alla Changemaker Competition 2026, l’evento finale del progetto B Corp School ideato da InVento Innovation Lab. Durante la manifestazione, inserita nel Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, tre startup create dagli studenti dell’IIS Il Pontormo si sono aggiudicate prestigiosi riconoscimenti nazionali, distinguendosi tra oltre 70 progetti da tutta Italia.

I successi dell’IIS "Il Pontormo"

L’istituto empolese ha portato sul podio e all’attenzione della giuria tre progetti innovativi che spaziano dalla parità di genere all’efficienza energetica:

Realtabule (Classe 3 AS) – 3° Posto Nazionale: Una startup che combatte gli stereotipi di genere nelle discipline STEM. Attraverso un libro illustrato su carta riciclata, narra la storia di Leira, una protagonista che usa scienza e matematica per risolvere il problema dell'inquinamento marino.

Elsa Eco Food (Classe 3 BL) – Premio "B SDGs" di ASviS: Una piattaforma digitale dedicata alla spesa sostenibile. Il progetto connette i produttori locali ai consumatori, riducendo gli sprechi e utilizzando un sistema circolare di cassette in legno riutilizzabili.

ElektroLight (Classe 3 E) – Premio "STEM per la sostenibilità": Un sistema intelligente per trasformare le scuole in smart building. Grazie a sensori e intelligenza artificiale, l'app ottimizza l’illuminazione delle aule riducendo drasticamente i consumi energetici.

Un vivaio di giovani talenti

L'iniziativa ha coinvolto complessivamente oltre 1.900 studenti italiani, chiamati a misurarsi con i valori delle B Corp: sostenibilità, inclusione e impatto positivo sul territorio.

"La presenza delle tre startup dell’IIS Il Pontormo conferma il ruolo delle scuole di Empoli come laboratori di innovazione capaci di generare un impatto reale," sottolineano gli organizzatori, evidenziando come i ragazzi abbiano saputo affrontare sfide cruciali come la crisi climatica e la giustizia sociale attraverso il pitch delle loro idee imprenditoriali.

Il successo empolese è stato celebrato alla presenza di istituzioni e partner di rilievo, tra cui Sammontana Italia, azienda del territorio e Società Benefit che ha sostenuto il percorso di crescita di questi giovani "changemaker".

Fonte: Ufficio stampa