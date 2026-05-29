Inaugurata una 'Panchina del Sollievo' di fronte all'hospice San Martino

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La targa sulla panchina empolese recita: “A chi entra con il cuore pesante, a chi esce cercando il cielo. In questa sosta il tempo ti aspetta”

Una 'Panchina del Sollievo' è stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio, davanti all’ingresso dell’hospice San Martino di Empoli, in via Carraia, all’incrocio tra via Alessandro Volta e via Bonistallo.

La targa sulla panchina recita: “A chi entra con il cuore pesante, a chi esce cercando il cielo. In questa sosta il tempo ti aspetta”. Il gesto è pensato per la Giornata nazionale del sollievo, che ogni anno si celebra nell’ultima domenica di maggio per richiamare l’attenzione sul valore dell’accompagnamento, della cura e della dignità nella fase finale della vita.

Una panchina verde chiaro è stata collocata accanto al cancello dell’hospice San Martino grazie al contributo dell’associazione Amici dell’Hospice Empoli. "Non solo un arredo urbano, ma uno spazio di attesa, di pausa e di respiro per i familiari, i caregiver e per chi ogni giorno attraversa quel luogo" è la descrizione della panchina. All'inaugurazione ha fatto seguito la performance musicale de Il Contrappunto.

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