Elba, dopo l'ennesima lite aggredisce la compagna: scatta l'allontanamento

Cronaca Isola d'Elba
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Secondo quanto ricostruito, una prima aggressione sarebbe avvenuta già nel pomeriggio, poi in serata una nuova lite: tempestivo l'intervento dei carabinieri.

Dopo l'ennesima lite avrebbe aggredito la compagna e i suoi genitori, che erano giunti in supporto alla giovane. È successo nei giorni scorsi all'isola d'Elba quando una segnalazione giunta al 112 ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri di Campo nell'Elba, in supporto all'aliquota radiomobile di Portoferraio: al termine degli accertamenti, nei confronti dell'uomo, è stata applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico.

Secondo quanto ricostruito dai militari, già nel pomeriggio ci sarebbe già stata una prima aggressione scaturita per futili motivi: la donna sarebbe stata colpita dal compagno e, spaventata dall'accaduto, si sarebbe temporaneamente rifugiata a casa di un conoscente. Rientrata in serata a casa, la situazione sarebbe però nuovamente degenerata, venendo colpita dal compagno durante l'ennesima lite, con l'uomo che l'avrebbe afferrata al collo. Anche i genitori della giovane, giunti poco prima in supporto della figlia, sarebbero rimasti coinvolti a loro volta nell'aggressione.

Intervenuti immediatamente sul posto i carabinieri hanno constatato la condotta dell'uomo, che sarebbe perdurata anche in loro presenza, rendendo necessario separare fisicamente le persone coinvolte e metterle in sicurezza. Informato il Pubblico Ministero di turno, i Carabinieri hanno proceduto con l'allontanamento d'urgenza dell'uomo dalla casa familiare, misura prevista dal 'Codice Rosso', il protocollo dedicato alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

L'Autorità Giudiziaria ha in seguito convalidato la misura cautelare  nei confronti dell'uomo.

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