Lamporecchio inaugura la Panchina Rossa: il simbolo contro la violenza sulle donne entra nel parco di Borgano

È stata inaugurata – all’interno del parco cittadino di via Thomas Edison, nei giardini della frazione di Borgano - la Panchina Rossa, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’installazione – concretizzata grazie alla donazione del Coordinamento di Pistoia Fiat 500 Club Italia – è avvenuta domenica in occasione dell’evento "500 & Brigidini", iniziativa dedicata alla vettura divenuta simbolo dell’italianità del mondo con il patrocinio del Comune di Lamporecchio.

Alla cerimonia erano presenti il Vicesindaco di Lamporecchio Luca Artino, l’Assessore al Turismo, all’Ambiente e alla Cultura Serena Bavuso e la Presidentessa dell’associazione 365giornialfemminile, Giovanna Sottosanti. Nel suo intervento, Artino ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il significato della Panchina Rossa, la decima installata nel territorio provinciale: "Il valore di ogni donna è inestimabile, nessuna di loro può essere considerata un numero. Nessuna forma di violenza può essere accettata e l’installazione di questa panchina deve ricordarci questo, ogni giorno".

Il vicesindaco ha poi compiuto un gesto simbolico, togliendosi la fascia istituzionale e scegliendo di affidare l’inaugurazione della panchina all’Assessore Serena Bavuso. "Ho pensato che fosse giusto dare un segnale forte — ha aggiunto Artino — per dimostrare che uomini e donne sono uguali e che non esiste un livello più alto dell’altro. Per questo oggi la panchina la inaugura Serena".

Bavuso ha accolto il gesto con emozione: "Da assessore alla Cultura e al Turismo, e prima ancora da cittadina, è per me un grande onore. Ringrazio Luca per avermi concesso questo momento". L’assessore ha poi ricordato il valore del lavoro portato avanti dall’associazione: "365giornialfemminile opera da oltre vent’anni sul territorio della provincia di Pistoia, in particolare negli undici comuni della Valdinievole. Dal 2014 la Panchina Rossa è diventata un simbolo internazionale contro la violenza sulle donne".

L’Assessore Bavuso ha infine richiamato l’attenzione sulle diverse forme di violenza: "Non esiste solo quella fisica, più riconoscibile, ma anche quella psicologica, economica e legale. È importante che ciascuno di noi sia vigile e sappia indirizzare chi vive situazioni difficili verso un centro antiviolenza. Ogni donna può chiamare il numero dedicato, 1522 e ricevere il riferimento del centro più vicino".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Lamporecchio