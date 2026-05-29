"Legàmi", a Palaia una mostra per ricordare Paolo Ciampini: incisore tra i più originali del panorama italiano contemporaneo

Il Comune di Palaia invita domenica 7 giugno, alle ore 15.30, all'inaugurazione di "Legàmi", mostra dedicata a Paolo Ciampini, tra i più raffinati incisori italiani contemporanei, scomparso il 15 agosto 2025.

Nato a Marti nel 1941, Ciampini aveva scelto Palaia come casa. Diplomatosi all'Istituto d'Arte di Cascina, aveva completato gli studi all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove aveva poi concluso la sua carriera come professore ordinario di Tecniche dell'Incisione. Le sue opere, di grande formato, sono state descritte dall'Accademia come capaci di unire "tradizione e ricerca" con "virtuosismi tecnici eseguiti con una disarmante facilità".

La mostra, organizzata in collaborazione con la famiglia, racconta il legame speciale tra l'artista e la comunità palaiese. Ingresso libero, in piazza della Repubblica 56.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Palaia