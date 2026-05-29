Mensa scolastica a Santa Maria a Monte: quasi tutti i genitori promuovono il servizio. Il sindaco: "Nessun aumento tariffe"

Il Sindaco Manuela Del Grande, a conclusione dell’anno scolastico 2025/2026, in data 25 Maggio ha presieduto la Commissione Mensa, per la valutazione della progettazione avviata e conclusa nel mese di Aprile, a seguito del nuovo menu’ invernale ed estivo approvato nella Commissione mensa del 14 Novembre 2025 e validato dall’Usl a Febbraio 2026.

Il percorso in cui ha investito, con grande fatica, ma con tenacia e determinazione il Comune di Santa Maria a Monte, relativamente al servizio di mensa scolastica, sta ottenendo buoni risultati. La progettazione relativa agli assaggi delle scuole, che ha dato la possibilità ai genitori, con una formula nuova rispetto al passato, di poter prender parte alla mensa scolastica, assaggiando il pasto del giorno, si è svolta in tutti i plessi con partecipazione di circa 40 genitori, che hanno espresso il loro giudizio consegnando un questionario anonimo.

Dai questionari è risultato che, solo due sono stati critici, per tutti gli altri il servizio svolto è buono, sia a livello di qualità che di gestione dello stesso, con un’attenzione particolare anche a che si è occupato dello sporzionamento della gestione del pranzo, a cui viene data importanza come momento educativo e di grande condivisione. A tale proposito, intendo, infatti ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a migliorare il servizio.

Anche la componente dei genitori della Commissione mensa, svolta ieri, ha dato giudizi positivi, e le insegnanti presenti sono rimaste soddisfatte. Il Sindaco dichiara che è molto soddisfatta di ciò che è emerso in Commissione, tenendo conto che il corpo docente è parte integrante per valutare il pranzo e le cui considerazioni sono preziose per cercare di migliorare il servizio.

Alla Commissione mensa erano presenti anche la ditta, che ha in gestione il servizio di appalto; i cuochi della mensa e i servizi scolastici a cui vanno i miei ringraziamenti per l’impegno e la dedizione che mettono in questo servizio ogni giorno, nelle competenze dei loro ambiti e nel controllo che svolge l’Ente. Importanti sono stati i progetti realizzati durante quest’anno scolastico, in particolare quello della celiachia, per una scuola che non è diversa, ma che sa essere condivisione, e quello innovativo e salutare

della merenda a “ pane e olio”.

Come Sindaco mi ritengo soddisfatta di tale servizio, però rammaricata sulle falsità che vengono ancora dette circa i presunti aumenti. Come potete vedere, negli atti e sono questi che contano: NESSUN AUMENTO DI TARIFFE MENSA, E ALTRI

SERVIZI SCOLASTICI CI SARA’ PER L’ANNO 2026/2027, così come non c’è stato per l’anno 2025/2026.

Manuela Del Grande sindaco di Santa Maria a Monte