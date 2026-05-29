Nidi d'infanzia Empoli 2026/2027: pubblicate le graduatorie definitive per le fasce medie e grandi

Sono state approvate e pubblicate le graduatorie definitive, le ammissioni e le liste d’attesa per le fasce d’età medie e grandi per i Nidi d’infanzia/Centro Zerosei. Sul sito internet del Comune di Empoli nella pagina dedicata è possibile prenderne visione e consultarle.

RIUNIONE CON I GENITORI – Martedì 14 luglio 2026, alle 18, si terrà un incontro rivolto ai genitori delle bambine e dei bambini nuovi iscritti. L’incontro si svolgerà nella sede del nido di ammissione. Durante la riunione verranno fornite informazioni utili sull’inserimento, l’organizzazione educativa e i servizi offerti dal Nido. È richiesta la partecipazione delle famiglie.

RINUNCIA AL POSTO ASSEGNATO AL NIDO D’INFANZIA / CENTRO ZEROSEI - Entro il giorno 8 giugno 2026 è possibile presentare eventuale rinuncia al posto assegnato per l’anno educativo 2026/2027. La rinuncia deve essere formalizzata mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile al link

AGEVOLAZIONI COMUNALI IN BASE ALL’ISEE - Si ricorda ai genitori dei bambini ammessi ai nidi comunali per l’anno scolastico 2026/2027 e che intendono accedere a una tariffa mensile agevolata per la frequenza al Nido d’Infanzia/Centro Zerosei, che è possibile usufruire delle agevolazioni previste sulla base dell’ISEE (Indicatore della Situazione economica Equivalente). Le agevolazioni sono concesse secondo i criteri vigenti stabiliti dalle norme comunali per l’iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai servizi educativi per la prima infanzia.

Per accedere alle agevolazioni, è necessario presentare apposita istanza entro il 30 giugno 2025, collegandosi al sito istituzionale al seguente link

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli