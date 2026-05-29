Il grande nuoto torna a Empoli: in arrivo 1200 atleti al meeting nazionale

La piscina comunale di viale delle Olimpiadi è pronta ad accogliere la XXXIII edizione del Meeting Nazionale “Città di Empoli”: una tre giorni di gare in programma dal 29 al 31 maggio, che vedrà scendere nella vasca olimpionica esterna alcuni tra i più importanti protagonisti del panorama natatorio italiano. La manifestazione, che torna a Empoli dopo cinque anni di assenza, è organizzata dalla TNT- Team Nuoto Toscana Empoli ASD in collaborazione con Aquatempra la società pubblica che gestisce l’impianto, ha il patrocinio del Comune di Empoli e della FIN Comitato Regionale Toscano.

Il Meeting Nazionale, in questa ritrovata edizione empolese, vedrà la partecipazione di circa 1.200 atleti tesserati FIN, appartenenti alle categorie Esordienti A, Ragazzi e Assoluti, in rappresentanza di 48 società sportive provenienti da tutta Italia. A guidare la partecipazione è la Toscana, con 29 società iscritte, seguita dal Lazio (8), Campania (3), Lombardia (3), Marche (2), Piemonte (2) e Liguria (1).

Nelle corsie della piscina comunale ci saranno nuotatrici e nuotatori che rappresentano il presente e il futuro del nuoto azzurro, con la presenza di nomi di livello nazionale e internazionale. Tra le presenze più attese ci sono Gabriele Detti, bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016, e Sara Franceschi, bronzo ai Mondiali di Doha 2024, bronzo agli Europei di Roma 2022 e atleta con tre partecipazioni olimpiche all’attivo. Saranno presenti inoltre: Francesca Fangio, Chiara Della Corte, Matilde Biagiotti, Simone Spediacci e Emanuele Potenza. Grande attesa anche per gli atleti di casa tra cui spicca la giovane campionessa Virginia Forconi, fresca della convocazione in Nazionale Giovanile da parte del Commissario Tecnico Marco Menchinelli.

“Tornare a nuotare per una competizione di questo livello – sottolinea Andrea Volpini, Competition Manager della Manifestazione – nella vasca di tutti i giorni è veramente una bella sensazione. L’atmosfera che si respira durante la tre giorni, tra gli addetti ai lavori e gli atleti è pura energia, difficile da descrivere. Il Meeting Nazionale “Città di Empoli” è la manifestazione con il maggior numero di nuotatori partecipanti in Toscana, e i circa 1.200 iscritti di questa edizione confermano sia la continuità delle presenze negli anni sia il costante interesse per la competizione”.

Il programma gare prenderà il via venerdì 29 maggio alle ore 14.50 con le prove maschili e femminili dei 200 rana, 100 dorso e 200 misti, per concludersi nel pomeriggio di domenica 31 maggio. Le premiazioni saranno effettuate per categoria di appartenenza e prevedono l’assegnazione delle medaglie ai primi tre classificati di ogni gara, oltre a premi messi a disposizione dallo sponsor tecnico. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti da tutti gli atleti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Il Trofeo XXXIII Meeting Città di Empoli sarà assegnato alla società prima classificata: nell’edizione 2025 il prestigioso riconoscimento fu conquistato dalla Rari Nantes Florentia.

Il Presidente di Aquatempra, Filippo Sani: “Il ritorno del grande nuoto a Empoli è un traguardo straordinario reso possibile anche dal fondamentale sostegno dei nostri sponsor. Un ringraziamento speciale va a Timenet e Livith Societies, partner pluriennali che supportano con continuità la nostra attività. Grazie di cuore anche a Toscana Energia, Panificio Panchetti e I Medicei, partner decisivi di questa edizione, e a Inpa per il prezioso contributo alle premiazioni degli atleti. Senza questa grande squadra fuori dalla vasca, un evento del genere non sarebbe realizzabile”

“La TNT è fiera - spiega la sua presidente Sonia Sireci - che un evento come il meeting di nuoto 'Città di Empoli' sia tornato nella sede naturale. Simile obiettivo è stato centrato grazie alla fondamentale sinergia con Comune e Aquatempra. In un clima già estivo, ci aspettano tre giorni di gare con atleti italiani di eccellente livello. Del resto, alcune edizioni fa, anche Federica Pellegrini ha gareggiato in questa piscina. Certe classifiche sono arbitrarie, ma tale rassegna è forse il principale appuntamento del 2026 nel panorama sportivo cittadino. Un particolare ringraziamento a Inpa, Assicurazioni Generali e Sammontana per aver sempre offerto il loro prezioso apporto alla manifestazione, anche quando non si è svolta a Empoli”.

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi: “Siamo orgogliosi di riportare a Empoli questo importantissimo trofeo di nuoto. Come sindaco sono orgoglioso della presenza di tantissimi tra atlete e atleti con anche dei premiati in competizioni internazionali. Inoltre questo sarà il primo giorno di un weekend lungo dedicato alle iniziative sportive. Aquatempra sarà presente anche per Empoli fa Sport, la seconda edizione della festa dello sport che terremo in centro domenica 31 maggio dalle 15, per presentare i suoi corsi e, chissà, anche reclutare gli atleti di domani che gareggeranno proprio ai Meeting. Ringrazio anche la TNT e tutti coloro che si sono adoperati per il ritorno a casa di questa manifestazione, a cui auguro il meglio”.

La XXXIII edizione del Meeting Nazionale “Città di Empoli” è realizzata grazie al contributo di Timenet, Livith Societies, Toscana Energia, Panchetti, I Medicei, Inpa e Assicurazioni Generali e Tinghi Motors.

Fonte: Aquatempra - Ufficio stampa

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