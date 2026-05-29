Nuovo liceo artistico Virgilio Empoli, presentato il progetto da oltre 33 milioni

È stato presentato oggi a Palazzo Medici Riccardi a Firenze il progetto di realizzazione del nuovo Liceo artistico Virgilio che sorgerà in via Raffaello Sanzio a Empoli, in un'area della città che già ospita plessi di istituti superiori. Come spiegato in una nota della Città Metropolitana, "sarà un edificio moderno e funzionale che potrà ospitare fino a 700 alunni, su una superficie totale di circa 11.500 mq e articolato su 3 livelli. Sarà dotato di 27 aule didattiche, oltre 30 tra laboratori, archivi e depositi suddivisi tra i vari indirizzi previsti dal piano di studi, un auditorium da 150 posti, una palestra, spogliatoi per alunni e docenti, un’area bar/ristoro, una biblioteca diffusa, spazi per l’apprendimento informale, aule di sostegno, ambienti per il personale didattico e locali a servizio". I tempi stimati per la fine dei lavori e la consegna prevista del nuovo complesso sono per l'inizio dell'anno scolastico 2029/30.

"Realizzeremo un polo scolastico d'avanguardia"

Proiezione grafica del nuovo Liceo Artistico Virgilio (Città Metropolitana di Firenze)

"È pronto il progetto esecutivo ed è già in corso la fase delle verifiche tecniche - annuncia la Sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro - Entro fine anno è prevista l’aggiudicazione dei lavori per un importo complessivo di euro 33.800.000, interamente finanziato da Città Metropolitana di Firenze e seguito dalla Direzione progetti strategici dell'ente, che ringrazio per aver predisposto tutta l'operazione così come i lavori per gli istituti superiori di Empoli. La scuola è una priorità decisiva della nostra amministrazione e gli investimenti su tutto il territorio metropolitano lo dimostrano".

"Con la conferenza di oggi - dichiara il Sindaco di Empoli e Vice Sindaco della Metrocittà Alessio Mantellassi - mettiamo nero su bianco il futuro delle scuole superiori empolesi con investimenti di altissimo rilievo. La necessità di una nuova sede per l'Artistico era necessaria da tempo e l'aggregazione su via Sanzio è affiancata alla sua parallela per evitare il congestionamento dell'area, un intervento su cui era fissato l'impegno di questa amministrazione. Ringrazio la Sindaca metropolitana Sara Funaro per l'attenzione al tema del rinnovo dell'edilizia scolastica e tutti gli uffici della Città Metropolitana che hanno portato a questo primo punto fermo del percorso, che non trascura anche gli altri edifici ma crea una programmazione puntuale anche per Fermi-Da Vinci e Ferraris Brunelleschi. Seguiremo passo passo tutto l'iter per realizzare veramente un polo scolastico d'avanguardia".

Per Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana delegata all'edilizia scolastica di zona, "il rapporto tra la domanda di apprendimento dei giovani e la risposta da dare loro per incoraggiarne gli studi trova nella Città Metropolitana un interlocutore attento che dimostra una grande capacità di ascolto e flessibilità di intervento".

Nuovo liceo artistico Virgilio Empoli, il progetto. Prevista anche nuova viabilità

La progettazione del nuovo istituto è stata affidata a Rtp Politecnica - Ingegneria e Architettura soc. cop (mandataria) e Studio Mattioli srl. Il Liceo integra differenti indirizzi disciplinari relativi al le materie artistiche insegnate: audiovisivo e multimediale, architettura e ambiente, discipline plastiche e pittoriche, oltre al biennio di discipline geometriche. La progettazione ha tenuto conto e integrato le esigenze dei diversi indirizzi.

Il nuovo liceo sorgerà in una porzione del territorio comunale ricompresa tra il centro storico, la zona artigianale-commerciale di via S. Mamante e la ferrovia, zona già ampiamente vocata ai servizi scolastici, data la presenza di numerosi plessi e la previsione di realizzazione di nuove strutture per costituire infine il Campus scolastico di via R. Sanzio, un complesso integrato e razionale.

La biblioteca al primo piano del nuovo Liceo Artistico Virgilio (Città Metropolitana di Firenze)

L’edificio è costituito da tre marco-aree funzionali: aule didattiche, laboratori disciplinari e funzioni fruibili anche dalla comunità quali palestra e auditorium, che corrispondono a tre blocchi caratterizzati da un’autonomia formale e compositiva riconoscibile. In questo senso, il volume che ospita palestra e auditorium si sporge verso nord, definendo il principale fronte urbano dell’edificio verso via R. Sanzio e caratterizzato dalla presenza di un grande porticato. Le Aule si organizzano lungo un corpo sollevato da terra che si sviluppa in direzione nord-sud: la scelta di rialzare interamente questo blocco risponde alla volontà sia di favorire l’illuminazione naturale, sia di inserire un grande spazio esterno coperto per attività all’aperto anche in condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli.

Sia la palestra sia l’auditorium sono dotati di un affaccio diretto verso l’atrio e di ingressi indipendenti per permetterne l’uso anche al di fuori dell’orario scolastico. In particolare, la palestra è a contatto anche l’ambiente bar, favorendone la possibilità di un uso combinato. L’auditorium risulta in continuità con il laboratorio di arti audio-visive e aula di posa ed è funzionalmente ad esso aggregabile, andando a definire uno spazio fortemente flessibile e adattabile a varie esigenze e possibilità di uso.

Proiezione grafica del nuovo Liceo Artistico Virgilio (Città Metropolitana di Firenze)

Il progetto prevede inoltre la piantumazione di oltre trenta nuovi alberi, che si uniscono a quelli già esistenti sul lato est per ombreggiare i parcheggi e schermare gli ambienti scolastici dalla viabilità, e limitare l’irraggiamento solare delle aule esposte a sud. Nell’ambito della realizzazione del nuovo Liceo Artistico è in fase di progettazione anche la realizzazione di una nuova viabilità d’accesso al plesso scolastico con relativo parcheggio. Il nuovo asse viario che correrà lungo la ferrovia, si pone l’obiettivo di decongestionare il traffico su Via Sanzio e creare una viabilità alternativa a supporto dei plessi scolastici, così come l’area parcheggio in posizione baricentrica.

Gli altri interventi sull'edilizia scolastica a Empoli

Infine, la presentazione è proseguita con l’aggiornamento del Masterplan di Empoli, ovvero il programma degli interventi di edilizia scolastica pianificati per gli istituti secondari superiori nel Comune di Empoli.

Attualmente sono in fase di esecuzione diversi interventi, in particolare l’adeguamento sismico dell’Istituto Fermi di via Bonistallo il cui termine previsto dei lavori è dicembre 2026 per un importo totale dell’intervento € 6.885.248, l'ampliamento della succursale in bioarchitettura dell’istituto Ferraris in via Sanzio, con fine lavori previsto ad aprile 2026 per € 3.583.928, la realizzazione del nuovo Ferraris nel polo di via Sanzio – via Bonistallo con termine previsto a novembre 2027 per € 8.091.563.

Inoltre, in programmazione c’è anche la messa in sicurezza del solaio sottotetto dell’istituto Da Vinci di via Fabiani con lavori programmati nel periodo giugno - settembre 2026 per € 200.000 e l’adeguamento normativo della succursale di via Fabiani dell’istituto Virgilio, un intervento diviso in due in due lotti che andranno da luglio 2026 a giugno 2029, per una spesa di € 5.066.156.

Il masterplan è redatto per fasi che scaturiscono dal compimento dei diversi lavori programmati per una redistribuzione e razionalizzazione finale degli edifici in uso ai diversi istituti scolastici del Comune di Empoli, oltre alla rescissione dei contratti di locazione attualmente in essere.

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