Premio Ferruccio Busoni 2026, grandi risultati per gli studenti di Empoli e Vinci

Grande soddisfazione per gli studenti degli Istituti Comprensivi “Nadia e Caterina Nencioni” di Sovigliana Vinci e “Vanghetti” di Empoli che si sono distinti con eccellenti risultati al XI Concorso Nazionale per Studenti di Scuole Medie e Licei ad Indirizzo Musicale “Premio Ferruccio Busoni 2026”, prestigiosa manifestazione svoltasi a Castelfiorentino presso la Scuola Comunale di Musica.

Il concorso, promosso dall’Orchestra d’Archi Ferruccio Benvenuto Busoni con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, rappresenta uno degli appuntamenti più qualificanti nel panorama della formazione musicale giovanile italiana, richiamando studenti provenienti da numerose realtà scolastiche del Paese.

Gli allievi dell’IC “Nadia e Caterina Nencioni” di Sovigliana Vinci hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo, confermando l’eccellente qualità del percorso musicale dell’istituto:

Andrea Niccolai – III Premio con 88/100

Michele Consonni – II Premio con 90/100

Simone Landi – III Premio con 89/100

Marta Soldaini – II Premio con 94/100

Marta Perretta – II Premio con 94/100

Patrick Chirici – II Premio con 93/100

Laerte Sostegni – II Premio con 91/100

Importanti riconoscimenti anche per gli studenti dell’IC “Vanghetti” di Empoli, allievi della Prof.ssa Anna Labella:

Marissa Scherzi – III Premio con 88/100

Henri Marku – I Premio con 95/100

Particolare entusiasmo ha suscitato il brillante risultato di Henri Marku, che con 95/100 ha conquistato un prestigioso I Premio, distinguendosi per maturità interpretativa, sensibilità musicale e notevole preparazione tecnica. Un traguardo di grande valore che testimonia talento, impegno costante e la qualità del lavoro didattico svolto.

I risultati ottenuti da tutti gli studenti rappresentano motivo di orgoglio per le scuole, le famiglie e i docenti che quotidianamente sostengono e valorizzano il percorso artistico dei ragazzi. La partecipazione al Premio Busoni si conferma così non solo occasione di confronto musicale ad alto livello, ma anche importante esperienza di crescita culturale ed educativa.

A tutti gli studenti premiati vanno le più vive congratulazioni per l’impegno, la passione e la serietà dimostrati, con l’augurio che questo importante successo possa rappresentare un ulteriore stimolo nel loro percorso musicale e umano.

Fonte: Orchestra Busoni

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