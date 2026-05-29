Rapina in negozio a Empoli, Picchianti (FdI Fucecchio): "Chiediamo massima chiarezza su questa vicenda"

"Il coordinamento comunale e il gruppo consiliare FDI di Fucecchio esprimono sgomento e grande preoccupazione in seguito all'episodio di cronaca dei giorni scorsi che per un grave crimine commesso in pieno centro a Empoli ha visto l'arresto di un giovane che si trovava in un centro accoglienza straordinaria (CAS) nel nostro comune".

Così in una nota Vittorio Picchianti, capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d'Italia Fucecchio, in merito alla rapina che si è verificata a Empoli lo scorso 15 maggio, per la quale i carabinieri hanno fermato un giovane di 22 anni in un centro di accoglienza straordinaria di Fucecchio mentre stava tentando di far perdere le proprie tracce.

"Tale vicenda rappresenta il culmine di una serie di tensioni e di criticità più volte segnalate dai concittadini - commenta Picchianti -. L'episodio parla da solo e tratteggia una situazione assolutamente inaccettabile in cui i destinatari di onerose e, evidentemente, poco monitorate politiche di accoglienza sul nostro territorio si rendono protagonisti di atti del tutto incompatibili con la convivenza nella legalità e assolutamente lontani da indirizzi di integrazione socio-lavorativa.

Chiediamo che le istituzioni e tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti in questi progetti di accoglienza facciano la massima chiarezza su questa triste vicenda e, più in generale, su tutte le attività svolte nei locali CAS. Non può essere questa l'integrazione che proponiamo per i nostri territori e su cui investiamo ingenti risorse".

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