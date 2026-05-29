Riqualificazione centro storico Montelupo Fiorentino: cantiere in anticipo, dal 1 giugno si lavora intorno alla Barca

Economia e Lavoro
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Il primo tratto di Corso Garibaldi si chiude entro il 31 maggio, con oltre una settimana di anticipo. Modifiche alla viabilità fino al 23 giugno, poi il cantiere si sposta in piazza della Libertà

Procedono in anticipo rispetto al cronoprogramma i lavori di riqualificazione nel centro storico di Montelupo Fiorentino. Il primo tratto di Corso Garibaldi sarà infatti completato entro il 31 maggio, con alcuni giorni di anticipo rispetto alla conclusione prevista inizialmente per il 9 giugno.

A partire dal 1 giugno il cantiere sarà quindi trasferito nel secondo tratto di Corso Garibaldi, dall’incrocio con via Nuova fino all’incrocio con via Giro delle Mura, nell’area intorno alla “Barca”.

Si ricorda che il tratto interessato è in Zona a Traffico Limitato e che, durante l’esecuzione dei lavori, saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Dal 1 al 10 giugno

Saranno in vigore i seguenti provvedimenti:

- divieto di transito su Corso Garibaldi, nel tratto compreso fra via Nuova e via Giro delle Mura, eccetto i mezzi del mercato settimanale;
- divieto di sosta con rimozione nello stesso tratto, ad esclusione dei mezzi del mercato settimanale;
per i veicoli provenienti da via Nuova sarà possibile procedere diritto su via Baccio oppure svoltare a destra verso piazza della Libertà e via XX Settembre;
- istituzione dell’obbligo di andare diritto o a destra per chi arriva da via Nuova all’incrocio con Corso Garibaldi.

Dal 15 al 23 giugno

Per l’ultima fase dell’intervento il cantiere si sposterà in piazza della Libertà. In questo periodo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza.

L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini, residenti e attività economiche per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante l’esecuzione dei lavori.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Montelupo Fiorentino

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