Rotary Club Comprensorio del Cuoio: una serata tra arte e solidarietà alla Casa Rossa

Giovedì 28 maggio 2026, presso il ristorante La Casa Rossa, si è svolta la conviviale del Rotary Club Comprensorio del Cuoio dedicata al tema “Arte e Solidarietà”, un appuntamento che ha saputo coniugare cultura, passione artistica e impegno sociale.

Ha onorato la serata con la sua presenza il Governatore del Distretto 2071 Giorgio Odello, accompagnato dalla consorte, partecipando attivamente all'iniziativa e apprezzando il connubio tra arte, cultura e solidarietà promosso dal Club.

Cuore della serata è stata l'asta benefica organizzata per l'aggiudicazione di opere grafiche – acqueforti e serigrafie – e di dipinti realizzati con tecniche miste, pittura a olio e tempera, firmati da affermati artisti santacrocesi. Il ricavato dell'iniziativa consentirà di realizzare un importante service a favore delle associazioni del territorio, confermando ancora una volta l'attenzione del Rotary verso le esigenze della comunità locale.

Protagonista dell'incontro è stato l'amico del Club Paolo Giannoni, che con grande competenza, passione e capacità divulgativa ha accompagnato i presenti in un affascinante percorso attraverso la storia dell'arte. Nel suo intervento ha illustrato l'origine e la diffusione in Italia delle principali tecniche artistiche protagoniste dell'asta, soffermandosi sui grandi maestri che ne hanno segnato la storia. Per la grafica ha richiamato la figura di Henri de Toulouse-Lautrec, straordinario interprete della litografia e della comunicazione artistica moderna, mentre per la pittura a olio ha ricordato Jan van Eyck, considerato uno dei pionieri e massimi esponenti di questa tecnica pittorica.

Successivamente, Paolo Giannoni ha presentato le opere degli artisti santacrocesi coinvolti nell'iniziativa: Romano Masoni, Antonio Bobò, Giuseppe Lambertucci, Pietro Cavallini, Stefania Quartieri, Fulvio Leoncini e Valerio Comparini, illustrandone caratteristiche, sensibilità artistiche e peculiarità espressive.

L'asta ha riscosso grande interesse e partecipazione da parte dei soci e degli ospiti presenti, contribuendo in maniera significativa alla raccolta fondi destinata ai progetti di solidarietà del Club.

Un sentito ringraziamento da parte del Presidente Antonio Martini e di tutto il Club è stato rivolto all’amico Paolo Giannoni, che ha dedicato alla realizzazione dell'evento impegno, tempo e passione, riuscendo a coinvolgere il pubblico e a trasmettere il valore dell'arte come strumento di conoscenza, condivisione e sostegno al prossimo. Eccellente inoltre l’organizzazione dell'intera serata, che si è svolta in un clima di amicizia, partecipazione e autentico spirito rotariano.

Le opere degli artisti protagonisti dell'iniziativa saranno inoltre esposte in una mostra aperta al pubblico che si terrà nei giorni 30 e 31 maggio e 1° giugno 2026 nei locali del centro parrocchiale in piazza Matteotti n. 4 a Santa Croce sull'Arno, offrendo un'ulteriore occasione per valorizzare il patrimonio artistico locale e promuovere la cultura sul territorio.

Fonte: Ufficio stampa

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