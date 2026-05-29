San Miniato approva il regolamento per gli stalli rosa: parcheggi riservati a gravidanza e genitori con bimbi fino a due anni in tutte le frazioni

Il consiglio comunale di San Miniato ha approvato il nuovo regolamento sugli stalli rosa, un passo avanti importante per San Miniato e per tutta la comunità. Verranno istituiti nuovi parcheggi riservati, in modo che, chi vive la maternità o accompagna bambini piccoli, possa contare su servizi concreti e su una città capace di rispondere ai bisogni quotidiani delle famiglie. L'intervento che ha come obiettivo quello di rendere il territorio comunale più inclusivo, accessibile e attento alle esigenze delle persone, faciliterà gli spostamenti e la vita di tutti i giorni per molte mamme e neo mamme. Per garantire una copertura capillare, gli stalli rosa saranno individuati in tutte le frazioni del territorio, con almeno uno spazio di sosta previsto per ognuna. Il contrassegno rosa avrà una validità di due ore e potrà essere utilizzato esclusivamente dalle donne in gravidanza e dai genitori con bambini fino ai due anni di età.

"L’approvazione di questo regolamento è il segno tangibile di una comunità che sa guardare ai bisogni delle famiglie e delle future mamme - dichiarano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessora alle pari opportunità Elena Maggiorelli -. Gli stalli rosa non sono un semplice spazio sull'asfalto, ma un vero e proprio patto di civiltà tra l'amministrazione e i cittadini. Capillarizzare questo servizio in tutte le frazioni significa non lasciare indietro nessuno e rendere i servizi quotidiani accessibili a tutti, promuovendo una cultura del rispetto e del sostegno alla genitorialità di cui andiamo profondamente fieri. Un ringraziamento va al consiglio comunale, a tutti i consiglieri, agli uffici e alla Commissione Pari Opportunità per il lavoro svolto e per il contributo dato a questo importante risultato".

"La presenza degli stalli rosa è un fondamentale segno di civiltà che qualifica lo spazio pubblico del nostro Comune - dichiara la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi -. Per rendere lo strumento immediatamente operativo, gli uffici sono già al lavoro: a brevissimo verrà diffusa una nota tecnica dettagliata che spiegherà passo dopo passo le modalità per richiedere il permesso cartaceo o digitale direttamente alla Polizia Locale di San Miniato. Invitiamo fin da ora la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto di questi spazi dedicati".

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