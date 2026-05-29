Sant'Anna Science Cafè 2026: tre serate gratuite a Pisa sulla ricerca che punta alla Luna

La nuova edizione del Sant’Anna Science Cafè ha un grande tema conduttore: la ricerca di frontiera che punta alla Luna. L’evento di divulgazione scientifico aperto al pubblico e a ingresso gratuito, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, torna quest’anno con tre appuntamenti in programma i primi tre giovedì di giugno (4, 11 e 18 giugno) nel giardino della sede principale della Scuola (Piazza Martiri delle Libertà 33, Pisa). Docenti, ricercatrici e ricercatori condividono con il pubblico i risultati delle loro ricerche che hanno come tema la Luna, offrendo un’inedita opportunità di approfondimento in un contesto informale, dove la divulgazione scientifica si fonde con la cultura e la musica.

Sotto la responsabilità scientifica di Debora Angeloni, docente di Biologia molecolare presso l’Istituto di Biorobotica, e ideatrice dell’evento, l’edizione 2026 è organizzata dalla Terza Missione della Scuola Sant’Anna.

Qui sotto i dettagli delle tre serate:

Giovedì 4 giugno: come spingere un sogno verso la Luna, incontro con Tommaso Andreussi

Giovedì 4 giugno, a partire dalle ore 21, è in programma l’incontro "Dalla Terra alla Luna, ma con pochissimo propellente. Come spingere un sogno dal suolo terrestre all'orbita lunare" con Tommaso Andreussi, professore ordinario presso l’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Sant’Anna.

Attraverso il racconto delle tecnologie di propulsione spaziale, delle traiettorie orbitali e delle sfide ingegneristiche che accompagnano le missioni oltre l’atmosfera terrestre, Andreussi accompagnerà il pubblico in un viaggio tra fisica, innovazione e futuro dell’esplorazione spaziale. Un percorso che parte dalla Terra e guarda alla Luna come nuova frontiera scientifica, tra motori sempre più efficienti, ricerca avanzata e scenari che fino a pochi anni fa erano pura fantascienza.

La serata sarà accompagnata da musica live.

Iscrizioni tramite EVENTBRITE

Giovedì 11 giugno: Piante sulla Luna, incontro con Chiara Pucciariello

Come coltivare piante sulla Luna? Ne parla Chiara Pucciariello, professoressa associata presso l’Istituto di Scienze delle Piante della Scuola Superiore Sant’Anna nell’incontro ‘Piante sulla Luna. Piccoli passi per un lombrico, un grande balzo per l’agricoltura’, secondo appuntamento del Sant’Anna Science Cafè in programma giovedì 11 giugno alle ore 21.

L’incontro esplora il rapporto tra agricoltura, sostenibilità e ricerca spaziale. Tra biologia vegetale ed ecosistemi resilienti, si spiegherà come anche gli organismi più piccoli possano avere un ruolo decisivo nelle sfide del domani.

Iscrizione tramite EVENTBRITE

Giovedì 18 giugno: Piccola guida al Diritto dello Spazio, incontro con Maria Gagliardi

La Luna è di tutti? Si possono sfruttare le risorse degli asteroidi? E soprattutto: esistono davvero regole giuridiche oltre l’atmosfera terrestre? A queste domande prova a dare una risposta Maria Gagliardi, professoressa associata presso l’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna, nell’incontro ‘Beni rifugio: investire nel mattone… extraterrestre. Piccola guida al Diritto dello Spazio’ in programma giovedì 18 giugno alle ore 21.

La serata propone una riflessione dentro il mondo del Diritto dello Spazio, il settore che disciplina attività spaziali, esplorazione, tecnologie satellitari e nuove economie extraterrestri. Un viaggio tra trattati internazionali, geopolitica e scenari futuri in cui imprese private, Stati e ricerca scientifica si muovono in un territorio ancora tutto da definire.

Iscrizione tramite EVENTBRITE

Fonte: Ufficio Stampa Scuola Superiore Sant’Anna