Sant'Anna di Stazzema celebra la Repubblica: Rosy Bindi e un concerto dedicato a De André per gli 80 anni della Costituente

Sant’Anna di Stazzema celebra la Festa della Repubblica con una giornata di commemorazione, riflessione civile e cultura dedicata agli ottant’anni dell’Assemblea Costituente e ai valori fondanti della Repubblica italiana. Una ricorrenza che assume un significato particolarmente profondo in un luogo simbolo della memoria nazionale, teatro della strage nazifascista del 12 agosto 1944 e oggi riferimento internazionale per la difesa dei diritti umani, della pace e della democrazia.

Le iniziative del 2 giugno vogliono ricordare come dalle macerie della guerra, dal dolore delle vittime innocenti e dalla Resistenza sia nata la scelta collettiva di costruire un Paese nuovo, fondato sulla libertà, sull’antifascismo e sulla dignità della persona. A ottant’anni dall’elezione dell’Assemblea Costituente e dal primo voto a suffragio universale, che vide per la prima volta le donne italiane partecipare pienamente alla vita democratica del Paese, Sant’Anna rinnova il proprio impegno nella trasmissione della memoria alle nuove generazioni.

Il programma prenderà il via alle ore 15.00 in Piazza della Chiesa con l’inaugurazione di una targa realizzata in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana, momento simbolico dedicato ai valori repubblicani, all’unità nazionale e alla partecipazione democratica.

Alle ore 15.30, presso il Museo Storico della Resistenza, si terranno i saluti istituzionali del Sindaco di Stazzema Maurizio Verona e del Presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema Umberto Mancini.

Seguirà l’orazione ufficiale dell’On. Rosy Bindi, figura di primo piano della vita politica e istituzionale italiana. Già Ministro della Repubblica, Vicepresidente della Camera dei Deputati e Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi ha dedicato il proprio impegno pubblico ai temi della legalità, della giustizia sociale, della partecipazione democratica e della tutela dei principi costituzionali. La sua presenza a Sant’Anna di Stazzema rappresenta un’occasione di riflessione sul valore attuale della Costituzione e sul ruolo della memoria nella costruzione della coscienza civile del Paese.

Le celebrazioni si concluderanno alle ore 17.00 in Piazza della Chiesa con il concerto dei Kinnara dedicato alle musiche di Fabrizio De André. Il gruppo proporrà un percorso musicale attraverso le canzoni del cantautore genovese, le cui opere hanno raccontato gli emarginati, la guerra, la solidarietà, la libertà e il rispetto della dignità umana. Un momento artistico che si inserisce pienamente nel significato della giornata, unendo memoria storica e cultura civile.

"Gli ottant’anni della Costituente – dichiara il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona – rappresentano una ricorrenza fondamentale per la storia democratica dell’Italia. In quel momento nacque la Repubblica fondata sui principi di libertà, uguaglianza, pace e solidarietà. Il voto alle donne segnò una svolta epocale, restituendo piena cittadinanza e partecipazione democratica a milioni di italiane che avevano contribuito alla rinascita morale e civile del Paese. Sant’Anna di Stazzema è uno dei luoghi nei quali è nata moralmente la Costituzione italiana: dalla tragedia della strage e dal sacrificio delle vittime innocenti maturò la volontà collettiva di costruire un’Italia diversa, fondata sul rifiuto della guerra, sull’antifascismo e sul rispetto dei diritti umani. Celebrare il 2 giugno qui significa riaffermare ogni anno il valore della memoria come presidio di democrazia".

Fonte: Ufficio stampa Sant’Anna di Stazzema

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