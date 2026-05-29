Il Consiglio comunale di Scandicci approva all'unanimità una mozione di solidarietà ai lavoratori del Gruppo Kering

Il consiglio comunale di Scandicci ha approvato all'unanimità una mozione di solidarietà ai lavoratori del Gruppo Kering, che impegna la sindaca Claudia Sereni e la giunta a mettere in campo tutte le azioni necessarie per salvaguardare la filiera, gli operatori e gli artigiani del settore moda e lusso. Il documento è stato presentato dai gruppi di maggioranza (Partito Democratico, Avs, Movimento Cinque Stelle, Scandicci Democratica per Sereni) e dal gruppo di Fratelli d'Italia.

Nel documento si afferma che "serve un patto di responsabilità tra grandi gruppi, istituzioni e territorio, fondato sul mantenimento della produzione, sulla qualità del lavoro, sulla tutela della filiera e sul riconoscimento del valore delle comunità che hanno contribuito alla crescita del settore".

"La crisi che sta attraversando il settore moda e lusso – si precisa - rischia di produrre effetti pesanti non solo sui grandi gruppi, ma soprattutto sulle imprese della filiera, sugli artigiani, sui lavoratori e sulle lavoratrici, che rappresentano il cuore produttivo di questo sistema".

In particolare, "le difficoltà che coinvolgono il gruppo Kering e il ricorso allo sciopero da parte dei lavoratori richiamano la necessità di una forte attenzione istituzionale e politica, affinché il peso della crisi non ricada su chi, con il proprio lavoro, ha contribuito negli anni alla crescita e al prestigio di queste realtà imprenditoriali".

La mozione impegna sindaca e giunta non solo a esprimere solidarietà ai dipendenti di Kering e di tutte le realtà del settore moda, ma a intervenire concretamente presso i grandi gruppi per chiedere un impegno concreto affinché gli effetti della crisi non ricadano in modo indiscriminato sui lavoratori della filiera.

Si chiede a sindaca e giunta di sollecitare, per quanto di competenza, "l’attivazione di un confronto stabile tra istituzioni, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, imprese committenti e realtà della filiera, con l’obiettivo di tutelare i livelli occupazionali, salvaguardare le competenze produttive presenti sul territorio e accompagnare le imprese in questa fase di difficoltà", e di "sostenere ogni iniziativa utile, anche in raccordo con la Regione Toscana, per valorizzare e difendere il distretto della moda e della pelletteria".

Nel documento si auspica anche la promozione, "nell’ambito delle competenze comunali e della futura pianificazione urbanistica", di scelte e soluzioni concrete "atte a i tutelare la vocazione manifatturiera del territorio, evitando processi di impoverimento produttivo e favorendo invece insediamenti coerenti con lavoro qualificato, sostenibilità, innovazione e radicamento territoriale".

"La crescita dei grandi gruppi del lusso – si sottolinea ancora nella mozione - è stata resa possibile anche dalla qualità del lavoro, dalla capacità produttiva, dalla competenza artigiana e dalla disponibilità dei territori", per questo "è necessario che le eventuali difficoltà del mercato vengano affrontate attraverso strumenti di responsabilità condivisa tra imprese, istituzioni e parti sociali, evitando che le ricadute colpiscano in modo sproporzionato le piccole imprese della filiera, gli artigiani e i lavoratori del territorio".

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa