Sequestrati 105mila litri di gasolio non conforme nel Senese

Circa 105mila litri di gasolio sono stati sequestrati in provincia di Siena nell’ambito di un’operazione congiunta condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I controlli hanno interessato due depositi commerciali di oli minerali e un distributore stradale.

L’attività, svolta nell’ambito del protocollo di collaborazione tra le due amministrazioni, è scattata dopo una mirata analisi di rischio effettuata dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena e dai funzionari ADM di Firenze e Siena, coordinati dalla Direzione territoriale Toscana e Umbria.

Secondo quanto emerso dalle analisi tecniche effettuate dai laboratori ADM di Roma e Livorno, il carburante sottoposto a verifica sarebbe risultato non conforme alla normativa vigente. In particolare, una parte del gasolio destinato all’autotrazione, al riscaldamento e all’uso agricolo avrebbe contenuto acqua oltre i limiti consentiti e sostanze denaturanti, come coloranti e traccianti.

In un altro caso, gli investigatori ipotizzano una percentuale di denaturazione inferiore a quella prevista per il gasolio agricolo agevolato, mentre un ulteriore campione avrebbe presentato un punto di infiammabilità inferiore ai parametri di sicurezza richiesti per stoccaggio, movimentazione e utilizzo.

Gli elementi raccolti hanno portato alla formulazione delle ipotesi di reato di frode in commercio e sottrazione al pagamento dell’accisa. Nei confronti dei titolari delle aziende coinvolte sono quindi scattati sequestri d’iniziativa successivamente convalidati dalla Procura della Repubblica di Siena.

Le autorità sottolineano come l’operazione abbia impedito l’immissione sul mercato di ingenti quantitativi di carburante potenzialmente dannoso per i veicoli e rischioso per la sicurezza dei consumatori, oltre che commercializzato in presunta evasione fiscale.