'Si son fatte le Due' al Teatro C’art una delle prime anteprime del nuovo lavoro di Chiara Fenizi e Julieta Marocco

Giovedì 4 giugno alle ore 21 il Teatro C’art di Castelfiorentino ospita “Si son fatte le Due”, nuovo lavoro di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco, presentato in una delle sue primissime anteprime.

Lo spettacolo andrà in scena negli spazi del Teatro C’art in via Brodolini 9 e rappresenta una nuova tappa della ricerca artistica delle due attrici, da anni impegnate in un percorso teatrale originale che intreccia comicità, grottesco e indagine sull’identità contemporanea.

Le due artiste collaborano da anni con il Teatro C’art all’interno di un percorso di ricerca teatrale condiviso che negli ultimi anni ha dato vita a produzioni e creazioni presentate a livello nazionale e riconosciute da importanti festival e realtà del teatro contemporaneo.

In scena arrivano due creature buffe, enigmatiche e magnetiche, dirette verso una festa dedicata alla “Santa Idiozia”, quella primordiale, vera, veramente pericolosa. La loro follia è il filo conduttore di questa commedia vibrante in occhiali da sole, in un linguaggio spezzato per raggiungere la vita, e senza sottotitoli, per svelare qualche segreto dell’anima. In un equilibrio continuo tra comicità liquida e grottesco instabile, le protagoniste attraversano situazioni assurde, dando vita a una satira vibrante che alterna leggerezza e smarrimento, ironia e fragilità.

“Si son fatte le Due” nasce da una ricerca che prosegue il lavoro avviato con “Lei Lear”, spettacolo coprodotto da Muchas Gracias con Teatro C’art e Scarti – Centro di Produzione d’Innovazione Teatrale, sostenuto da Pim Off di Milano e MAD di Firenze. Il precedente lavoro ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali, tra cui il Premio Pim Off per il teatro contemporaneo, il Premio Inventaria, la selezione In-Box 2022 e la finale al Premio Letterario Torino Fringe 2023.

Il nuovo studio mette al centro un corpo contemporaneo fragile e sdoppiato che, tra glitter, pellicce e continue trasformazioni, arriva a mettere in discussione ruoli, convenzioni e parole. La scrittura scenica si sviluppa attraverso il linguaggio fisico e la forza della forma teatrale, cifra distintiva della ricerca delle due artiste.

Lo spettacolo è di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco, con la collaborazione artistica di André Casaca e il disegno luci di Chiara Senesi. La produzione è realizzata con il sostegno di “Citofonare Pim Off” di Milano, in coproduzione con Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione e Teatro C’art.

Il biglietto unico ha il costo di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@teatrocart.com oppure contattare il numero WhatsApp 3207715516

Fonte: Ufficio Comunicazione Teatro C'art