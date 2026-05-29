Certaldo: nella nuova piscina si recupera fino al 90% del calore dell'acqua di scarico

Nella nuova piscina di Certaldo si recupera il calore delle acque di scarico, fino al 90%, grazie a tecnologia tutta made in Certaldo. La struttura infatti è dotata degli strumenti più all’avanguardia dal punto di vista impiantistico per la tutela ambientale, il risparmio e la sostenibilità.

Così all’interno della nuova Piscina Fiammetta, inaugurata a Certaldo lo scorso 14 maggio alla presenza delle autorità comunali, il sindaco Giovanni Campatelli, provinciali, con la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, e regionali, con il presidente Eugenio Giani, ci sono anche moduli Techno System, leader nella produzione di scambiatori di calore a piastre con sede a Certaldo dal 1983.

Grazie alla fiducia affidata all’azienda toscana da Grundfos Water Treatment, leader mondiale nei sistemi di pompaggio e nelle soluzioni per la gestione dell'acqua, sono stati inseriti anche scambiatori di calore a piastre e moduli Mr Techno System. Grundfos WT ha infatti puntato fortemente sulla sostenibilità e sull'efficienza energetica, nei locali tecnici dell'impianto. E l’obiettivo dei moduli Mr è il proprio recupero del calore delle acque di scarico delle piscine: fino al 90%.

“Grazie davvero a Grundfos WT e alla fiducia che ci ha accordato - dice Carlo Boccacci, presidente Techno System srl - Siamo molto orgogliosi di questo impianto e facciamo le nostre congratulazioni all’amministrazione comunale per l’apertura. La piscina per Certaldo è un punto di aggregazione e un luogo molto importante per tutta la comunità di Certaldo dove noi abbiamo la nostra sede”.

Come funziona il modulo Mr? Le piscine sono tenute a sostituire una percentuale d’acqua quotidianamente. L’acqua che viene buttata è calda, contiene calore. Mente l’acqua che entra è fredda, deve essere riscaldata per arrivare fino a circa 29 gradi, temperatura media delle piscine. Lo scambiatore di calore Mr Techno System fa entrare in contatto l’acqua fredda in ingresso con l’acqua calda in uscita. Questa ultima all’interno dello scambiatore cede il suo calore. Così si recupera fino al 90% del calore.

“Una soluzione efficace nata tutta internamente a Techno System, a Certaldo – aggiunge Boccacci – Una soluzione che fa risparmiare energia e che tutela l’ambiente. Stessa efficacia la ritroviamo nella soluzione che abbiamo predisposto contro la legionella, problema sempre più diffuso. Noi lavoriamo con il calore, unica strada per cancellare il batterio. Con l’acqua già oltre 55-60 gradi il batterio muore. Con l’Md si possono programmare cicli termici da fare in notturna, ad esempio, in modo continuo. Il sistema dà feedback e fa lo storico. In questo modo si risolve il problema, non si acquistano più prodotti chimici continuamente, si risparmia sui lavori di manutenzione delle tubature (il calore non è invasivo sulle tubature), si tutela l’ambiente”.

L’intervento sulla nuova Piscina Fiammetta nasce nell’ambito dei finanziamenti del PNRR. La piscina ha già iniziato a ospitare appuntamenti sportivi, confermandosi sede di interesse per il territorio, con eventi natatori e competizioni di pallanuoto di livello nazionale.

Fonte: Techno System - Ufficio Stampa

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