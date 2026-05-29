E’ iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di atletica leggera. Mercoledì 10 Giugno si svolgerà la 6° edizione della Staffetta “URBAN park RUNNING” (18° trofeo Giracastello”) corsa competitiva a staffetta che si svolgerà su un circuito di 3 km completamente pianeggiante all’interno del Parco Urbano “G. Bartali” e del Parco dei Filosofi di Castelfiorentino. Circa centoventi gli atleti provenienti da tutta la Toscana che parteciperanno alla competizione (età minima 18 anni) ogni anno promossa dalla Polisportiva I’ Giglio e dall’Avis Castelfiorentino in collaborazione con la UISP Comitato Empoli Valdelsa (patrocinio dell’AVIS Regionale Toscana, dell’AVIS Empolese Valdarno e del Comune di Castelfiorentino).

Ogni staffetta sarà composta da tre atleti che potranno anche appartenere a società diverse, purché muniti di idoneo certificato medico sportivo agonistico. Ogni singolo staffettista dovrà percorrere un giro del percorso previsto di circa 3 km. Il chip di cronometraggio (testimone) verrà consegnato ai concorrenti della prima frazione presso la zona di partenza. La classifica sarà in base ai tempi totali impiegati dalle staffette per completare i percorsi.

Il ritrovo per le iscrizioni è previsto dalle 19.00 negli spazi antistanti la sede della Polisportiva I’Giglio in Viale Roosevelt (adiacente lo Stadio Comunale “Riccardo Neri”). Saranno messi a disposizione dei partecipanti deposito borse, spogliatoi con servizio docce. La partenza è programmata per le 20.15 La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Verrà garantito un premio di partecipazione per ogni singolo podista partecipante e saranno premiate le staffette che avranno ottenuti i tempi migliori. Le varie categorie saranno individuate con il criterio dell’età complessiva dei tre atleti che compongono ciascuna staffetta. Un premio speciale sarà inoltre assegnato al miglior frazionista uomo e donna ed al migliore frazionista appartenente ad Avis. Inoltre una medaglia ricordo verrà consegnata ad ogni atleta partecipante appartenente ad Avis

“Urban Park Running – osserva l’Assessore allo Sport, Gianluca D’Alessio – si è ormai conquistata uno spazio di rilievo nel panorama delle competizioni sportive e un appuntamento imperdibile per tanti appassionati di questa disciplina, oltre a rappresentare un’opportunità per far conoscere e apprezzare dalla popolazione i due parchi dove si sviluppa il circuito podistico. Il mio ringraziamento va pertanto a Silvano Comanducci, presidente della Polisportiva I’Giglio, a Iacopo Manetti, punto di riferimento quanto mai indispensabile e prezioso per tutta l’organizzazione della manifestazione, a Tiziano Marzotti che insieme ad altri della Polisportiva vi è attivamente impegnato, e infine a Paolo Bertini dell’AVIS Castelfiorentino”.

Le iscrizioni si possono fare sia online sul sito www.cronorun.it oppure il giorno della gara.

Per ulteriori informazioni: 320.6986049 (Paolo), 348.5623642 (Iacopo).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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