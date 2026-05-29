Appuntamento a mercoledì 10 giugno: iscrizioni dalle 19.00 negli spazi antistanti la sede della Polisportiva I’Giglio in Viale Roosevelt, partenza alle ore 20.15
E’ iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di atletica leggera. Mercoledì 10 Giugno si svolgerà la 6° edizione della Staffetta “URBAN park RUNNING” (18° trofeo Giracastello”) corsa competitiva a staffetta che si svolgerà su un circuito di 3 km completamente pianeggiante all’interno del Parco Urbano “G. Bartali” e del Parco dei Filosofi di Castelfiorentino. Circa centoventi gli atleti provenienti da tutta la Toscana che parteciperanno alla competizione (età minima 18 anni) ogni anno promossa dalla Polisportiva I’ Giglio e dall’Avis Castelfiorentino in collaborazione con la UISP Comitato Empoli Valdelsa (patrocinio dell’AVIS Regionale Toscana, dell’AVIS Empolese Valdarno e del Comune di Castelfiorentino).
Ogni staffetta sarà composta da tre atleti che potranno anche appartenere a società diverse, purché muniti di idoneo certificato medico sportivo agonistico. Ogni singolo staffettista dovrà percorrere un giro del percorso previsto di circa 3 km. Il chip di cronometraggio (testimone) verrà consegnato ai concorrenti della prima frazione presso la zona di partenza. La classifica sarà in base ai tempi totali impiegati dalle staffette per completare i percorsi.
Il ritrovo per le iscrizioni è previsto dalle 19.00 negli spazi antistanti la sede della Polisportiva I’Giglio in Viale Roosevelt (adiacente lo Stadio Comunale “Riccardo Neri”). Saranno messi a disposizione dei partecipanti deposito borse, spogliatoi con servizio docce. La partenza è programmata per le 20.15 La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Verrà garantito un premio di partecipazione per ogni singolo podista partecipante e saranno premiate le staffette che avranno ottenuti i tempi migliori. Le varie categorie saranno individuate con il criterio dell’età complessiva dei tre atleti che compongono ciascuna staffetta. Un premio speciale sarà inoltre assegnato al miglior frazionista uomo e donna ed al migliore frazionista appartenente ad Avis. Inoltre una medaglia ricordo verrà consegnata ad ogni atleta partecipante appartenente ad Avis
“Urban Park Running – osserva l’Assessore allo Sport, Gianluca D’Alessio – si è ormai conquistata uno spazio di rilievo nel panorama delle competizioni sportive e un appuntamento imperdibile per tanti appassionati di questa disciplina, oltre a rappresentare un’opportunità per far conoscere e apprezzare dalla popolazione i due parchi dove si sviluppa il circuito podistico. Il mio ringraziamento va pertanto a Silvano Comanducci, presidente della Polisportiva I’Giglio, a Iacopo Manetti, punto di riferimento quanto mai indispensabile e prezioso per tutta l’organizzazione della manifestazione, a Tiziano Marzotti che insieme ad altri della Polisportiva vi è attivamente impegnato, e infine a Paolo Bertini dell’AVIS Castelfiorentino”.
Le iscrizioni si possono fare sia online sul sito www.cronorun.it oppure il giorno della gara.
Per ulteriori informazioni: 320.6986049 (Paolo), 348.5623642 (Iacopo).Urban Park Running 2026
Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa
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