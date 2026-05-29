Use Computer Gross a Siena per gara 3: caccia alla finale storica al PalaEstra

Ormai che siamo in ballo balliamo. Niente di meglio del proverbio fotografa gara tre in programma sabato sera alle 20.30 al pala Estra di Siena (arbitri Tondato di Susegana e Luppino di Cucciago). L’Use Computer Gross prova ad accedere ad una finale che sarebbe storica. Prova a farlo contro tutto e contro tutti. Anzitutto contro una squadra del valore della Note di Siena Mens Sana, poi contro il pronostico che non può che stare dalla parte della compagine di coach Federico Vecchi, infine contro un palazzetto che, come in gara uno, sarà gremito di persone che hanno voglia di tornare a vivere un basket di più alto livello viste le vecchie abitudini. Ma, si sa, in campo vanno due squadre e quanto visto mercoledì sera a Empoli autorizza, se non a sperarci, sicuramente a provarci.

"Cercheremo di presentarci a questa partita nelle condizioni migliori possibili – spiega coach Luca Valentino – senza timore di niente e col piacere di giocare una partita così importante in quello che è un tempio della pallacanestro italiana. Sarà bellissimo giocarla con questi ragazzi che ci hanno regalato soddisfazioni enormi durante la stagione e soprattutto in questi playoff".

A seguire la squadra saranno tanti tifosi empolesi che avranno un settore riservato, quello F. Si ricorda ancora che Siena Tv detiene i diritti delle partite della Mens Sana e che, di conseguenza, la partita sarà visibile solo su questa emittente e non in streaming. La cosa migliore per gli empolesi, così, è fare una passeggiata in piazza del Campo, prendersi un aperitivo all’ombra della torre del Mangia e poi godersi lo spettacolo al palazzetto. Comunque vada, sarà un successo.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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