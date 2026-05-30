Consegnato il premio al Servizio agli Ultimi a Castelfiorentino

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Si è svolta venerdì 29 maggio 2026, presso il Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, la 16ª edizione del “Premio al Servizio degli Ultimi”, promossa dal Lions Club Certaldo Boccaccio, presieduto dalla dottoressa Elena Tamburini.
L’iniziativa, realizzata con il contributo di Ente Cambiano, della Fondazione Teatro del Popolo e di alcuni soci del Club, è stata organizzata per riconoscere e valorizzare l’impegno di persone e associazioni che operano quotidianamente a favore dei più bisognosi e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e autorità, tra cui il Sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, l’Assessore Federica Parisi, Don Leonardo Tarchi e Don Lorenzo Mancini.

Il premio, dedicato a chi si distingue per l’impegno verso le persone più fragili, è stato assegnato a:

• Manzaid di Stefano Manzini
• Isaac Italy, Dottoressa Arianna Felicetti
• Il Sorriso di Margherita
• Misericordia di Castelfiorentino per il servizio del Banco Alimentare
• Caritas di Castelfiorentino

La cerimonia ha offerto testimonianze di grande valore umano e sociale, sottolineando l’importanza del volontariato e della solidarietà nella comunità.

Il Lions Club Certaldo Boccaccio rinnova così il proprio impegno nel valorizzare chi opera al servizio degli altri e nel promuovere una cultura del bene comune.

Fonte: Ufficio Stampa

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