Empoli: concluso 'I diritti prendono forma', il progetto sulla carta dei diritti dei bambini

Educare al rispetto delle regole e della dignità della persona fin dall’infanzia, per costruire una società più giusta, inclusiva e consapevole. È questo il messaggio, che ha accompagnato la conclusione, ieri 29 maggio, del progetto dedicato alla Carta dei Diritti della Bambina e del Bambino, promosso da FIDAPA BPW Italy – Sezione di Empoli in collaborazione con il Conservatorio della Santissima Annunziata di Empoli e con il patrocinio del Comune di Empoli.

L’iniziativa, dal titolo “I Diritti prendono forma”, si inserisce nel percorso nazionale di FIDAPA BPW Italy 2023-2025, “La cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza”, e ha coinvolto numerosi studenti e studentesse di diversi ordini scolastici nel “Progetto del Giardino del Rispetto”, un’esperienza educativa e simbolica, che ha consentito ai ragazzi e alle ragazze di riflettere concretamente sui valori della cittadinanza, dell’inclusione e delle pari opportunità.

Hanno partecipato le classi prime e seconde della Scuola Primaria, la classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado e le classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di Secondo Grado del Conservatorio della Santissima Annunziata. Il percorso è stato preceduto da una riunione preparatoria con il corpo docente, svoltasi il 12 febbraio scorso, che ha permesso di condividere obiettivi, contenuti e modalità di realizzazione del progetto.

L’evento conclusivo ha rappresentato un importante momento di confronto, confermando quanto sia fondamentale promuovere nelle nuove generazioni una cultura fondata sul rispetto reciproco, sulla responsabilità e sulla tutela della dignità di ogni persona. Valori che non possono essere dati per acquisiti, ma che devono essere coltivati quotidianamente attraverso l’educazione e l’esempio.

Ad aprire e accompagnare i lavori sono state Laura Giannuzzi, presidente di FIDAPA BPW Italy Distretto Centro, e Barbara Zari, presidente di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Empoli, che hanno evidenziato il valore dell'educazione ai diritti e alla cittadinanza responsabile, come strumento fondamentale per la crescita delle nuove generazioni.

Per il Comune di Empoli sono intervenute Maria Grazia Pasqualetti, assessora con delega alla Scuola, e Valentina Torrini, assessora con delega ai Diritti Civili e alle Pari Opportunità, che hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e associazionismo nella diffusione della cultura del rispetto e dell'inclusione. Ha inoltre portato il proprio contributo Maria Cira D'Antuono, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli.

Protagonisti dell'iniziativa sono stati gli studenti e le studentesse coinvolti nel progetto, accompagnati dalle docenti coordinatrici Caterina Tofanelli, coordinatrice didattica della Scuola Primaria, Lorella Mancini, coordinatrice didattica della Scuola Secondaria di Primo Grado, e Sara Santini, coordinatrice didattica della Scuola Secondaria di Secondo Grado – indirizzo Liceo delle Scienze Umane, che hanno seguito e valorizzato il percorso educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico.

L'incontro è stato coordinato dall'avvocata Benedetta Marmugi, del Foro di Firenze, che ha guidato il confronto sui temi dei diritti, del rispetto reciproco e della valorizzazione delle differenze, offrendo spunti di riflessione particolarmente apprezzati dagli studenti.

Tra gli interventi anche quello di Marco Costoli, presidente Area Empolese di Confartigianato Imprese Firenze, a testimonianza dell'impegno del mondo associativo nel sostenere percorsi educativi e culturali rivolti ai giovani.

FIDAPA BPW Italy – Sezione di Empoli esprime un sentito ringraziamento al Conservatorio della Santissima Annunziata, al Comune di Empoli, ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai ragazzi e ragazze, che hanno partecipato con entusiasmo al progetto, contribuendo a dare voce ai principi contenuti nella Carta dei Diritti della Bambina e del Bambino.

Un ringraziamento particolare va inoltre a Banca Cambiano, che ha sostenuto concretamente la realizzazione dell’iniziativa, confermando la propria attenzione verso i progetti educativi e culturali rivolti alle nuove generazioni.

Attraverso il “Giardino del Rispetto” e il lavoro svolto durante l’intero percorso, gli studenti e le studentesse hanno dimostrato come i diritti, quando vengono conosciuti, compresi e condivisi, possano davvero “prendere forma”, trasformandosi in comportamenti, relazioni e scelte capaci di migliorare la convivenza civile e il futuro della comunità.

Fonte: Fidapa Empoli - Ufficio Stampa

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