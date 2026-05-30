'L'acqua benedetta o maledetta?': a Empoli un incontro per riflettere sulle sfide del cambiamento climatico

L’acqua come fonte di vita, risorsa indispensabile per l’umanità, ma anche elemento sempre più al centro delle emergenze ambientali che interessano il nostro territorio. Sarà questo il tema dell’incontro pubblico “L’acqua: benedetta o maledetta?”, in programma giovedì 4 giugno 2026 alle ore 17.15 presso la Sala Soci Coop.fi del Centro*Empoli, in via Raffaello Sanzio 199.

L’iniziativa è promossa dalla Sezione Soci Unicoop Firenze di Empoli e dalla Pro Loco di Empoli, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento e confronto su una delle questioni più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra uomo, ambiente e cambiamenti climatici.

Dopo i saluti introduttivi di Francesca Martini, presidente della Sezione Soci Coop Empoli, e di Rossana Ragionieri, presidente della Pro Loco Empoli, interverranno la professoressa Patrizia Romei, ordinaria di Geografia economica e politica presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Firenze, e il geologo Paolo Grilli, che analizzeranno il tema da diverse prospettive scientifiche e territoriali.

L’incontro prende spunto da una riflessione tanto semplice quanto attuale: l’acqua è sinonimo di vita e rappresenta una risorsa fondamentale per il pianeta, tanto da caratterizzare la Terra come il celebre “pianeta blu”. Eppure, con la crescita della popolazione mondiale, questa risorsa diventa sempre più preziosa e al tempo stesso più vulnerabile. L’uomo la consuma, la spreca, la inquina; allo stesso modo compromette la qualità dell’aria, contribuendo ad alterare gli equilibri ambientali.

Da qui nasce la domanda che dà il titolo alla conferenza: l’acqua è davvero benedetta o può diventare anche maledetta? Le conseguenze dei cambiamenti climatici, sempre più evidenti attraverso eventi meteorologici estremi, alluvioni e periodi di siccità, impongono infatti una riflessione profonda sul modo in cui gestiamo il territorio e le risorse naturali.

Secondo gli organizzatori, "uno dei nodi centrali riguarda il modello con cui il nostro Paese affronta le emergenze ambientali. Troppo spesso si interviene solo dopo i disastri, attraverso misure emergenziali, opere di riparazione e risarcimenti dei danni. Manca invece una vera cultura della prevenzione, capace di coinvolgere tutti i settori delle attività umane e di programmare interventi efficaci nel lungo periodo".

L’obiettivo della conferenza è proprio quello di stimolare una maggiore consapevolezza collettiva e favorire un dibattito aperto sulle strategie necessarie per affrontare le sfide poste dalle variazioni climatiche nel complesso contesto geomorfologico e antropico italiano.

Un appuntamento rivolto a cittadini, studenti, amministratori e a tutti coloro che desiderano comprendere meglio le trasformazioni in atto e contribuire alla costruzione di una cultura della prevenzione, nella consapevolezza che la tutela dell’acqua significa, oggi più che mai, tutela del futuro.

Fonte: Associazione Turistica Pro Empoli - Ufficio Stampa

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