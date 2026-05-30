Giani e Manetti a Carmignano, per 'Una Zampa per Amico'

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla cultura Cristina Manetti oggi si sono recati alla Pista Rossa di Seano, a Carmignano (Prato), all’iniziativa "Una Zampa per Amico".

“Un evento a scopo benefico - afferma il presidente Eugenio Giani - presso la Pista Rossa a Seano Carmignano aperto alla cittadinanza per informare chi ha un amico a quattro zampe. Un’iniziativa per le famiglie che oggi ha visto la presenza dei diversi reparti operativi delle Forze dell’Ordine e delle associazioni cinofile di volontariato”.

“Questo evento – proseguono il presidente Eugenio Giani e l’assessora Cristina Manetti - promuove e sensibilizza la cultura della legalità, il valore sociale delle unità cinofile e il rispetto degli animali. La collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni cinofile del territorio apporta un significativo contributo nelle attività di prevenzione e controllo sullo spaccio delle sostanze stupefacenti”.

Nel corso della mattinata si sono svolte le dimostrazioni operative curate dalle Forze dell’Ordine e dalle associazioni cinofili presenti ed anche la “Sfilata a 6 zampe” da parte delle unità di Polizia a cavallo.

L’evento - patrocinato dalla Regione Toscana, ENCI Ente Nazionale Cinofilia Italiana, Provincia di Prato e Comune di Carmignano - ha avuto anche una finalità benefica a sostegno dell’Associazione “La Forza di Giò ODV”, impegnata nel supporto ai bambini affetti da tumori cerebrali infantili e di “AIAS Pesaro Associazione Italiana Assistenza Spastici”, realtà che opera a favore di persone con gravi disabilità psicofisiche

Fonte: Regione Toscana

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