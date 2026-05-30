Giani: no all'utilizzo per altri scopi dei fondi europei di coesione

"La mia presa di posizione è per il no all'utilizzo per altri scopi dei fondi europei di coesione", questo il punto di vista del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"La Regione Toscana è una regione virtuosa nell'utilizzo dei fondi europei che ci hanno consentito di sostenere opere pubbliche, opere di innovazione dal punto di vista del contenimento energetico, quindi l'eventuale differente finanziamento prospettato dal commissario europeo Fitto in questo momento non sarebbe assolutamente opportuno perché si tratta di risorse che sono fondamentali per il buon governo delle regioni".

Fonte: Regione Toscana

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