IC Cerreto Guidi presenta il progetto 'Parole in comune'

Il 3 giugno, alle ore 21,00, in Piazza Desideri, l’istituto comprensivo di Cerreto Guidi presenta il progetto “PAROLE IN COMUNE” nato all’interno dei Patti di Comunità, che sono stati per la prima volta firmati in questo anno scolastico dall’istituto, dall’amministrazione comunale e dagli enti territoriali del Terzo settore.

Si tratta di un progetto sulla parola come elemento di coesione, socializzazione e relazione. Hanno partecipato 8 classi delle scuole primarie di Cerreto Guidi, due gruppi a classi aperte della scuola secondaria di I grado e persone della società civile appartenenti ad associazioni o anche singoli cittadini.

È stato un percorso che ha coinvolto generazioni diverse sotto la guida di Alessandro Gallo e Marco Ziello, esperti in narrazione, recitazione, regia cinematografica e teatrale.

Per i più piccoli il laboratorio ha riguardato la scrittura creativa, per gli altri gruppi teatro e immagine. Gli adulti hanno realizzato videointerviste sui temi del progetto con un occhio al passato e alla loro esperienza personale.

Il patto di comunità costituisce un primo passo per rafforzare il legame tra scuole, famiglie, e comunità e sviluppare una consapevolezza sul valore dell’educazione e della formazione per lo sviluppo individuale e collettivo. La scuola ha, nei piccoli centri come Cerreto Guidi, una funzione che oltrepassa le mura scolastiche. I patti di comunità diventano lo strumento fondamentale per affrontare problemi complessi, coinvolgendo attivamente tutti gli attori del territorio in un'azione condivisa e di lungo periodo.

Il progetto è finanziato dal contributo per il piano dell’offerta formativa del comune di Cerreto Guidi.

Fonte: Ufficio Stampa