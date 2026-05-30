Incendio in azienda di riciclo carta nel Lucchese: nessun ferito, nube di fumo visibile a chilometri

Un vasto incendio ha colpito nel primo pomeriggio di oggi uno stabilimento specializzato nel riciclo della carta a Piano di Gioviano, nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca), generando una densa colonna di fumo visibile a grande distanza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma fortunatamente non si registrano feriti. In via precauzionale il Comune ha disposto un'ordinanza che impone ai residenti nel raggio di 500 metri di non uscire di casa e di tenere le finestre chiuse.

Secondo quanto appreso, le fiammesarebbero divampate dall'area esterna dell'impianto, dove erano presenti presse e materiale di carta da macero, per poi propagarsi rapidamente al deposito e successivamente alla copertura del capannone, in parte realizzata in legno. L'incendio si è quindi esteso all'intera struttura produttiva.

L'emergenza ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco, giunti da Lucca, Castelnuovo e Pistoia e supportati da diverse autobotti. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell'intenso calore sviluppato dalle fiamme. Nel corso dell’intervento, uno dei vigili del fuoco avrebbe accusato un principio di intossicazione da fumo, rendendo necessario il ricorso all'assistenza sanitaria.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso, mentre le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.