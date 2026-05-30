Incontro con Roberto Fineschi su 'Il Capitale' alla Casa del Popolo di Monterappoli

Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 18, presso la Casa del Popolo di Monterappoli (Via Salaiola 305, Empoli), si terrà un incontro con Roberto Fineschi, professore di Storia della Filosofia presso la Siena School of Liberal Arts e autore del volume-compendio della grande opera A tu per tu con Il Capitale (Laterza, 2026).

L’autore dialogherà con Amalia Cerrito, ricercatrice presso l’IMT Scuola Alti Studi di Lucca e attivista di “Empoli per la Pace”, Marco Pagli, lavoratore e scrittore dell’Arci E.V., ed Edoardo Polli, studente di Filosofia all’Università di Firenze e membro del movimento CLARA Empoli.

A coordinare l’incontro sarà Mauro Valiani.

Al termine, alle ore 20, è previsto un buffet di raccolta fondi a sostegno del Circolo Arci. È gradita la prenotazione al numero 370 3237710.