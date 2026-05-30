L’Abc Solettificio Manetti si prende gara-3 contro San Vincenzo e vola in finale

E’ finale playoff. Davanti al proprio pubblico l’Abc Solettificio Manetti tinge di gialloblu la fatidica “bella” contro San Vincenzo, chiudendo la serie sull’82-71 e raggiungendo l’Union Prato (che ha superato 2-0 l’Us Livorno) nella finalissima valida per la promozione in B Interregionale. In una partita emozionante e a tratti nervosa, come spesso accade quando la posta in palio è così alta, i ragazzi di Paolo Betti indirizzano la sfida nell’ultima frazione di gioco, dopo una prima parte in salita e un terzo quarto scivolato via tra luci ed ombre.

Un traguardo meritatissimo, per giocatori e staff tecnico, che adesso si apprestano a vivere tutte le emozioni che una finale playoff sa regalare.

LA CRONACA

Grande equilibrio in avvio di gara: le squadre viaggiano a braccetto ma San Vincenzo appare più solida, soprattutto in mezzo all’area. Così, mentre l’attacco castellano si affida a giocate personali estemporanee, Prunotto da sotto infila il +5 dopo sei minuti di gioco (13-18). I gialloblu smarriscono completamente la via del canestro, gli ospiti ringraziano e chiudono il primo quarto sul 15-20.

Berni prova a destare dal sonno i suoi con quattro punti in rapida successione, ma Bazzano dalla lunga distanza punisce immediatamente mantenendo due possessi pieni di vantaggio per gli ospiti (21-27). Mentre in campo salgono il nervosismo e l’adrenalina, Corbinelli (top scorer del match con 26 punti realizzati) serve a Mancini l’assist della parità a quota 27, preludio al sorpasso a firma Ticciati dalla lunetta. Ed è proprio la tripla di Corbinelli che tenta di girare l’inerzia della sfida per il 32-27 quando mancano tre minuti all’intervallo. Salvadori e Guerrieri, però, tengono incollata San Vincenzo dalla linea della carità, fino al 34-33 su cui si va negli spogliatoi.

Al rientro dal riposo lungo, l’Abc alza l’intensità in difesa e si scalda finalmente dalla lunga distanza: tre triple a firma Corbinelli e Pedicone valgono il +10 dopo tre minuti di gioco (45-35). Gli ospiti, però, sono pronti a punire immediatamente gli ormai noti black out castellani così, con Pistillo e Salvadori sugli scudi, piazzano un parziale di 2-13 per il nuovo sorpasso sul 47-48. Si procede a braccetto, fino all’arresto e tiro di Corbinelli che sulla sirena scrive 57-53 al terzo riposo.

Torrigiani da sotto e Lazzeri dall’arco ristabiliscono tre possessi di vantaggio per i gialloblu, ma ancora una volta le penetrazioni del solito Pistillo tengono San Vincenzo in scia (64-57). Fino a quando la stoppata di Mancini sulla tripla di Salvadori lancia Corbinelli che, da casa sua, scrive 72-59 a metà frazione. Stavolta l’Abc resta fredda e gestisce: è finale.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BASKET SAN VINCENZO 82-71

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 6, Ticciati 8, Corbinelli 26, Talluri, Berni 8, Torrigiani 14, Marchetti ne, Landi, Cantini, Mancini 13, Pedicone 7. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Basket San Vincenzo: Bongini 3, Guerrieri 16, Tudorache, Gozzoli 3, Bazzano 3, Belmonte ne, Giovani 3, Bertini, Pistillo 11, Prunotto 9, Salvadori 18, Pepaj 5. All. Baroni. Ass. Crudeli, Camarda.

Parziali: 15-20, 34-33 (19-13), 57-53 (23-20), 82-71 (25-18)

Arbitri: Dori di Laterina, Lodovichi di Impruneta.