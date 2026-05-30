Droga e armi, maxi operazione della Polizia: arresti e sequestri anche in Toscana

Si è conclusa nelle scorse ore una vasta operazione di polizia coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta su scala nazionale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. L'attività, svolta dagli investigatori delle Squadre Mobili, ha interessato l'intero territorio italiano con arresti e sequestri anche in Toscana. Il bilancio complessivo parla di 1335 arresti, tra cui 31 minorenni, e 2358 persone denunciate a piede libero, delle quali 142 minori. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 450 chili di stupefacenti, tra cocaina, cannabinoidi ed eroina, oltre a 111 armi da fuoco e 250 armi bianche.

Firenze

Oltre 6 chili di sostanze stupefacenti e numerose armi da taglio sequestrati, 14 soggetti arrestati, tra cui un minorenne, e 13 persone denunciate: questo il bilancio della maxi operazione della Polizia nel capoluogo toscano.

I controlli hanno interessato in particolare il parco delle Cascine, i giardini della Fortezza da Basso, le piazze del centro storico, la rete tramviaria, le fermate degli autobus e l'area della stazione di Santa Maria Novella, zone considerate particolarmente sensibili per la presenza di fenomeni legati allo spaccio, ai furti e alla cosiddetta mala movida.

Tra gli episodi più rilevanti, alle Cascine è stato arrestato un cittadino libico di 47 anni accusato di rapina aggravata. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe sottratto una bicicletta a un lavoratore malese di 40 anni, minacciandolo con alcuni attrezzi da taglio. L'uomo è stato rintracciato poco dopo dagli agenti e trovato in possesso di tronchesi e di un coltello da cucina, entrambi sequestrati.

Nello stesso parco è finito in manette un cittadino tunisino trovato in possesso di oltre 135 grammi di hashish e marijuana, denaro contante e un coltellino con tracce di sostanza stupefacente. Un cittadino gambiano di 44 anni, risultato privo di regolare permesso di soggiorno, è stato invece accompagnato in un Centro di permanenza per il rimpatrio.

In via Veracini è stato denunciato un giovane marocchino di 25 anni, trovato con diverse dosi di cocaina e hashish e alcune centinaia di euro in contanti. Nel quartiere dell'Isolotto, invece, due uomini di 26 e 20 anni sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi mentre occultavano oltre cento involucri di cocaina in una siepe. Per entrambi il Tribunale di Firenze ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Un altro arresto è stato effettuato nella zona di Rovezzano. Durante un controllo stradale, un cittadino albanese di 44 anni è stato trovato in possesso di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare oltre mezzo chilo della stessa sostanza, tre bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Nel corso delle attività investigative sono stati arrestati anche una donna di 20 anni, un uomo di 27 anni, entrambi italiani, e un cittadino tunisino di 24 anni. In un appartamento di via Carlo Del Prete, utilizzato dai tre, gli agenti hanno sequestrato cocaina, pasticche di ecstasy, prodotti contenenti THC, circa 17mila euro in contanti, bilancini di precisione e attrezzature per il confezionamento della droga. In un garage riconducibile alla giovane, a Scandicci, sono stati inoltre rinvenuti circa sei chilogrammi di hashish, una macchina conta-soldi e una macchina sottovuoto.

Prato

Nell'ambito della medesima operazione nazionale, la Squadra Mobile della Questura di Prato ha intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alle aree più sensibili della città e ai luoghi di aggregazione giovanile e della movida. Il dispositivo ha portato all'identificazione di 335 persone e al monitoraggio di 153 minorenni, controllati soprattutto nei pressi dei locali notturni e delle zone maggiormente frequentate dai giovani.

Nel corso delle attività è stato inoltre arrestato un cittadino italiano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'azione di contrasto ha consentito di sottrarre al mercato illecito complessivamente oltre 11,3 chilogrammi di droga, tra cocaina, hashish ed eroina e altre sostanze.

Senese

3616 persone identificate, tra cui 186 minorenni, 62 persone denunciate e 8 arresti: questo il bilancio della polizia nel territorio senese nell'ambito dell'operazione. Durante la maxi operazione sono stati sequestrati anche oltre 1,5 chilogrammi di cannabinoidi, circa 500 grammi di cocaina e diverse quantità di sostanze sintetiche. Sul fronte del porto abusivo di armi, gli agenti hanno sequestrato tre armi: un coltello a serramanico, uno spray urticante e un taser, alcuni dei quali riconducibili a minorenni.

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