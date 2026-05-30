Natante imbarca acqua al largo della foce del Serchio: soccorsi tre diportisti

Cronaca Viareggio
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La Guardia Costiera di Viareggio è intervenuta nel pomeriggio di venerdì 30 maggio al largo della costa versiliese per soccorrere tre diportisti dentro un'imbarcazione che aveva cominciato improvvisamente a imbarcare acqua nello scafo.

L'allarme è scattato quando l'imbarcazione si trovava a circa 800 metri dalla foce del fiume Serchio. Ricevuta la richiesta di aiuto, dalla Capitaneria di porto è stata immediatamente inviata una motovedetta di soccorso che ha raggiunto in pochi minuti il mezzo in difficoltà.

I tre occupanti sono stati trasbordati sull'unità della Guardia Costiera e condotti in sicurezza a terra. Nessuno di loro ha riportato conseguenze.

L'episodio si è concluso senza feriti grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. La Guardia Costiera coglie l'occasione per ricordare ai diportisti l'importanza di effettuare accurati controlli all'imbarcazione prima di ogni uscita in mare, verificando lo stato dello scafo e delle dotazioni di sicurezza, oltre a consultare le previsioni meteo in relazione alla navigazione programmata.

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