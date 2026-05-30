Carmignano, al via i lavori per l'impianto fotovoltaico alla scuola 'Ida Baccini'

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I pannelli sono comparsi sul tetto della scuola dell’infanzia “Ida Baccini” di S. Cristina a Mezzana, dove sono iniziati i lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. L’apertura del cantiere, per un intervento di circa 47 mila euro, finanziato con fondi comunitari, sulla linea di programma per la “realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili”, rappresenta la prima parte di una più ampia azione di riqualificazione dell’edificio scolastico.

Il passaggio al fotovoltaico, per risparmiare e rendere sostenibile luce e riscaldamento, costituisce il primo dei due cantieri che, in tempi diversi, hanno l’obiettivo di «rendere la scuola più sicura, ambientalmente autonoma, efficiente».

L’investimento, infatti, più consistente, a sua volta finanziato su una linea europea, nell’ambito del Piano ambientale regionale, riguarderà l’efficientamento energetico dell’intero complesso di piazza della Chiesa, il suo isolamento termico «per evitare – dicono i tecnici comunali – sprechi e dispersioni», nonché l’adeguamento strutturale e sismico della scuola e il miglioramento dei bagni e degli ambienti igienico-sanitari.

Alla fine di tutti i lavori quasi 700 mila euro saranno riversati dal Comune nella scuola dell’infanziaIda Baccini” di S. Cristina a Mezzana.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

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