Pisa, sospesi i bus scolastici per il ponte del 2 giugno

Nella giornata di lunedì 1° giugno 2026 tutti i servizi bus scolastici del bacino di Pisa saranno sospesi per via della chiusura delle scuole per il ponte del 2 giugno
Nella giornata di lunedì 1° giugno 2026 tutti i servizi bus scolastici del bacino di Pisa saranno sospesi per via della chiusura delle scuole per il ponte del 2 giugno.
at-autolinee toscane ricorda che tutte le informazioni sul servizio bus si possono trovare sul sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure chiamando il numero verde 800 14 24 24 (dal lunedì alla domenica dalle ore 6:00 alle ore 24:00), ma anche il numero fisso*: 055 51351 attivo dal lunedì alla domenica dalle 6:00 alle 24:00 (*i costi seguiranno il piano telefonico del proprio operatore).
Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, tutti servizi presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni di at pubblicate sui canali social di at-autolinee toscane: Facebook; Instagram; LinkedIn; X; YouTube
Fonte: AT - Ufficio stampa
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