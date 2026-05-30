Gara internazionale di studenti di fisica: vince un team di allievi della Scuola Normale di Pisa

A Eindhoven il team italiano conquista Plancks 2026, superando MIT, ETH Zurigo, Oxford e Imperial College nella competizione internazionale di fisica
Dal 21 al 25 maggio, alla Eindhoven University of Technology, in Olanda, si sono svolte le Plancks 2026, competizione internazionale per studenti di fisica. Ad aggiudicarsi il primo posto è una squadra italiana, la Stretched ‘N Spaghettified, composta da allievi della Scuola Normale Superiore di Pisa, Giacomo Calogero, Guglielmo Di Grazia, Edoardo Loiero e Alessandro Macchioni.
Secondo classificato un team composto da studenti del MIT (Massachusetts Institute of Technology) e dell’ETH di Zurigo, The Kaldashians; terzo uno che comprendeva studenti dell’università di Oxford e dell’Imperial College, I Carnot. La Scuola Normale partecipava anche con una squadra composta interamente da allievi del primo anno, Gli Apostoli degli Atti, composta da Alessandro D’Orazio, Flavio Baglioni, Lorenzo Borri e Lorenzo Degli Atti.
Le Plancks (Physics League Across Numerous Countries for Kick-ass Students) sono una delle iniziative principali dell’Associazione Internazionale degli Studenti di Fisica (Iaps). Alcuni dei migliori studenti di fisica in tutto il mondo riuniti in team composti da 3 o 4 componenti devono risolvere problemi molto complicati di fisica. Iaps è un gruppo internazionale di cui fa parte anche Aisf (Associazione Italiana Studenti di Fisica).
La gara si è svolta con la risoluzione di 9 problemi in 4 ore riguardanti la relatività generale, l’ottica, la meccanica classica e quantistica, e gli strumenti a fiato. 28 nazioni di tutto il mondo hanno portato i propri migliori studenti, per un totale di 54 squadre. Il prossimo anno Plancks si svolgerà a San Pedro Sula, in Honduras.
Fin dalla prima edizione, tenutasi a Utrecht nel 2014, la competizione è stata riconosciuta da tutto il mondo accademico come una fondamentale occasione di dialogo tra studenti, ricercatori e professori. Quest’anno hanno tenuto talk vari esponenti del mondo della materia condensata, della fotonica e dei materiali quantistici.
La Scuola Normale Superiore ha ormai una tradizione consolidata, essendo l’unica università italiana ad essersi classificata ai primi posti in varie edizioni con diverse squadre di allievi: due volte al primo (quest’anno e nel 2023, a Milano); 2 volte al secondo (sempre nel 2023 a Milano, e nel 2024, a Dublino, in cui una squadra si piazzò anche alla quinta posizione).
Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna - Ufficio Stampa
<< Indietro