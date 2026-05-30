Signa celebra i 130 anni dallo sciopero delle trecciaiole

Le trecciaiole non appartengono soltanto alla storia di Signa. A 130 anni dallo sciopero del 1896, la loro vicenda continua a interrogare il presente, parlando di lavoro, dignità, diritti e partecipazione. È questo il messaggio emerso dall'incontro che si è svolto ieri al Museo della Paglia e dell'Intreccio, promosso nell'ambito delle iniziative dedicate all'anniversario di una delle pagine più significative della storia sociale del territorio.

Ad aprire il confronto sono stati il sindaco di Signa Giampiero Fossi e la sindaca di Fucecchio e consigliera delegata della Città Metropolitana di Firenze Emma Donnini. Al tavolo dei relatori anche Angelita Benelli, presidente dell'Associazione Museo della Paglia e dell'Intreccio "Domenico Michelacci", Matteo Mazzoni, direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Stefania Magrini, presidente dell'Associazione Mara Baronti, e Lorenza Albanese, presidente di Donne in Campo Cia Toscana.

L'iniziativa ha offerto l'occasione per ripercorrere la storia delle donne che, tra maggio e giugno del 1896, seppero trasformare un lavoro spesso invisibile in una rivendicazione collettiva di dignità e giustizia sociale. Una mobilitazione che segnò profondamente il territorio e che ancora oggi rappresenta un simbolo di emancipazione e consapevolezza.

Nel suo intervento, Matteo Mazzoni ha tracciato un filo ideale che lega le trecciaiole alle donne della Resistenza e ai successivi percorsi di emancipazione femminile. “La storia non è un cammino lineare e progressivo: i diritti possono avanzare ma anche arretrare. Per questo esperienze come quella delle trecciaiole continuano a parlarci. Furono donne che, attraverso il lavoro e l'organizzazione collettiva, contribuirono ad allargare gli spazi di libertà e di partecipazione per tutte. La loro vicenda ci ricorda che ogni conquista nasce dalla capacità di trasformare la consapevolezza di pochi in patrimonio condiviso di un'intera comunità”.

Mazzoni ha inoltre sottolineato come proprio il mondo del lavoro abbia rappresentato storicamente uno dei principali strumenti di emancipazione femminile. “Dalle trecciaiole alle operaie, fino alle donne protagoniste della Resistenza e dell'associazionismo del dopoguerra, emerge un filo rosso fatto di autonomia, responsabilità e partecipazione alla vita pubblica. Un percorso che non può essere considerato concluso e che continua a interrogare il nostro presente”.

Nel suo saluto, il sindaco Giampiero Fossi ha evidenziato il valore attuale di questa memoria. “Viviamo una fase di profondi cambiamenti sociali e culturali, nella quale il rischio è quello di perdere punti di riferimento e di vedere indebolirsi il senso della partecipazione collettiva. Le trecciaiole ci insegnano invece che le comunità crescono quando trovano la forza di unirsi, di costruire solidarietà e di trasformare le difficoltà in impegno civico. Per questo ricordare la loro storia non significa guardare indietro con nostalgia, ma rafforzare i valori democratici, il lavoro e la dignità delle persone come basi del nostro futuro”.

Nel corso del pomeriggio sono emersi anche i temi della rappresentanza femminile, delle reti di solidarietà costruite dalle donne nei territori e del ruolo dell'associazionismo come motore di crescita civile e sociale. Lorenza Albanese ha posto l'accento sul valore del lavoro femminile come strumento di autonomia e libertà, sottolineando come ancora oggi le reti tra imprenditrici agricole rappresentino spazi fondamentali di confronto, sostegno reciproco e innovazione. Un legame che richiama, in forme diverse, le relazioni di solidarietà costruite dalle stesse trecciaiole e che continua a generare sviluppo economico e coesione sociale nelle aree rurali.

Stefania Magrini ha invece richiamato l'eredità culturale e politica di Mara Baronti, evidenziando l'importanza della partecipazione collettiva e della capacità di costruire connessioni tra istituzioni, associazionismo e movimenti femminili. Un percorso che trova punti di contatto con la vicenda delle trecciaiole, donne capaci di trasformare bisogni individuali in rivendicazioni collettive e di conquistare uno spazio pubblico in una società che tendeva a relegarle ai margini.

Soddisfatta Angelita Benelli, che ha ribadito il valore del percorso promosso per il 130° anniversario. “Abbiamo voluto costruire un programma che non fosse soltanto commemorativo, ma capace di mettere in relazione passato e presente. Dietro ogni intreccio di paglia custodito nel museo ci sono storie di lavoro, sacrificio, coraggio e consapevolezza. Restituire voce a quelle donne significa consegnare alle nuove generazioni una memoria viva, capace ancora oggi di parlare di diritti, dignità e partecipazione”.

Nel corso dell'incontro è stato inoltre richiamato il tema della presenza femminile nelle istituzioni e nei luoghi decisionali. Un tema affrontato anche da Emma Donnini, che ha evidenziato come il percorso di piena parità sia ancora oggi incompiuto, nonostante i significativi passi avanti compiuti negli ultimi decenni. Dalla rappresentanza politica all'accesso ai ruoli di responsabilità, restano infatti ostacoli culturali e sociali che rendono necessario continuare a investire sulla partecipazione e sul protagonismo delle donne nella vita pubblica.

L'incontro si inserisce nel ricco programma promosso per il 130° anniversario dello sciopero delle trecciaiole, con l'obiettivo di valorizzare una memoria che continua a essere patrimonio vivo della comunità. Perché la storia di quelle lavoratrici non racconta soltanto il passato di Signa, ma parla ancora oggi di diritti, cittadinanza e partecipazione.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa

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