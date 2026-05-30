Un'opera a San Casciano in ricordo del sindaco Pescini

Sarà presente anche la pittrice Elisabetta Rogai alla serata speciale, in programma mercoledì 3 giugno alle ore 18.30 nell’arena entro le mura, che il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha voluto organizzare per ricordare l'ex sindaco Massimiliano Pescini attraverso un dialogo tra il sindaco Roberto Ciappi e l’ospite d’eccezione, la presidente di Italiadecide Anna Finocchiaro. In questa occasione sarà scoperta un’opera realizzata dall’artista toscana che stringe un legame speciale con il suo territorio e la cultura chiantigiana, finalizzata a rendere omaggio alla memoria del politico e dell’uomo amico della sua comunità.

A due anni dalla prematura scomparsa dell’ex sindaco, che aveva ricoperto anche i ruoli di consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze e consigliere della Regione Toscana, una nuova occasione di conoscenza, incontro, arricchimento culturale attraversata e accompagnata dall’amore che l’ex sindaco nutriva per il confronto pubblico, il dialogo e la partecipazione in quanto strumento di crescita sociale e culturale.

Al centro dell’evento aperto al pubblico attraverso il quale l’amministrazione comunale ripercorrerà trasversalmente le passioni, le vocazioni, le aspirazioni, i grandi talenti di Massimiliano Pescini, è Anna Finocchiaro, politica e magistrata, attuale presidente di Italiadecide. A dialogare con lei intorno al tema “Donne libere e pensiero politico. Tra memoria e contemporaneità” sarà il sindaco Roberto Ciappi.

La sezione di arte contemporanei del Museo "Giuliano Ghelli" che si affaccia sull’arena entro le mura accoglie fino al 20 giugno la personale di Elisabetta Rogai “Grappoli di EnoArte®”, promossa dal Comune, curata e allestita dall’architetto Monica Baldi. In mostra quarantadue opere fortemente legate al territorio che la pittrice ha realizzato negli ultimi quindici anni tra cui tele pitturate con tecnica EnoArte® e mista e originali schegge di marmo bianco di Carrara e travertino, dipinte con la tecnica EnoArte® e colori a olio.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa