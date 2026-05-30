Violenza economica, a Firenze un confronto multidisciplinare

Una forma di abuso ancora troppo spesso invisibile, eppure capace di condizionare in profondità le relazioni familiari e lo sviluppo dei figli: è la violenza economica il tema al cuore dell’incontro multidisciplinare organizzato dall’Università degli Studi di Firenze insieme a Fondazione Cesifin Alberto Predieri, Istituto degli Innocenti e Centro Antiviolenza Artemisia.

L’appuntamento, aperto alla comunità, si propone di costruire un laboratorio di confronto tra ambito giuridico, sociale e psicologico, con l’obiettivo di elaborare risposte concrete a un fenomeno che si manifesta ogni volta che il controllo delle risorse economiche diventa strumento di potere e sopraffazione all’interno di una relazione.

I lavori si articolano in due tavole rotonde. La prima, coordinata da Sara Landini dell’Università di Firenze, affronta il percorso dalla violenza economica all’indipendenza economica femminile e vede la partecipazione di Valentina Manuali, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Silvia Del Prete di Banca d’Italia, Teresa Bruno del Centro Artemisia, Rosa Barone, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali, e Marco Rizzuti dell’Università di Firenze. La seconda sessione, coordinata da Tania Berti, sposta il focus sul legame tra indipendenza economica della donna e benessere del minore, con interventi di Simona Viciani, Graziana Cusato, Presidente della Camera Minorile di Firenze, Paola Pistacchi dell’Istituto degli Innocenti, Selvaggia Prevete di Artemisia e Francesca Lamanna della Scuola Marescialli. Le conclusioni sono affidate a Stefano Pagliantini dell’Università di Firenze.

I saluti introduttivi saranno portati da Cristina Manetti, Assessore alla Cultura della Regione Toscana, da Irene Stolzi, Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, e da Antonella Giachetti, Controllore Unico di Fondazione Cesifin, Paolina Pistacchi, Istituto degli Innocenti, Teresa Bruno, Centro Antiviolenza Artemisia.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate