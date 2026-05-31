2 giugno a San Miniato, FdI contro il Comune: "Sempre la solita manifestazione"

La capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesca Bruni, critica le celebrazioni del 2 giugno che verranno organizzate dal Comune di San Miniato.

"Martedì 2 giugno - attacca Bruni - tutta Italia celebra gli ottant'anni della Repubblica con iniziative e commemorazioni che si distaccano dalla solita routine degli anni precedenti. L’ Anci, l'Associazione nazionale comuni italiani presieduta dal sindaco Manfredi di Napoli, ha lanciato un appello ai comuni delle grandi città e dei borghi per riflettere insieme ai cittadini sulla novità della storia repubblicana dell'Italia".

"È stato rivolto un appello ai sindaci affinché vengano allestiti maxischermi nelle piazze, nei palazzi comunali o in spazi pubblici per consentire ai cittadini di seguire insieme la diretta delle celebrazioni da piazza del Quirinale".

"Questa ottima iniziativa e molte altre come dibattiti, confronti, memorie storiche della nascita della Repubblica sono molto importanti anche per la crescita dei giovani nel rispetto della democrazia e della libertà. Molti comuni anche di zona hanno aderito all'iniziativa e San Miniato cosa farà il 2 giugno? Nulla di nuovo ha rispolverato la solita locandina del 2025 (2023 e 2024) e con un semplice copia incolla di cambio data ha confermato le stesse celebrazioni con omaggio ad ex sindaci e con una deposizione di corona di alloro per i caduti della seconda guerra mondiale".

"Questo programma è il solito da anni - conclude la consigliera Bruni -. Almeno in questa occasione, visti anche i suggerimenti pervenuti dall'Anci, l'amministrazione comunale di San Miniato poteva cogliere l'occasione di uno scatto in avanti per la partecipazione dei cittadini a un evento così importante ed invece l'immobilismo e l'inerzia si dimostrano ancora una volta anche per le celebrazioni degli ottant'anni della Repubblica italiana.

Fonte: Fratelli d'Italia San Miniato - Ufficio Stampa