Lite in casa, accoltellamento in centro a Empoli: grave un 28enne

La violenta lite avrebbe coinvolto tre persone. Sul posto sono intervenuti 3 mezzi del 118 e i carabinieri
Lite violenta in un'abitazione in via Cosimo Ridolfi, in pieno centro storico empolese, dove un uomo di 28 anni è rimasto coinvolto in un presunto accoltellamento. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto 3 mezzi del 118 e i carabinieri.
L’intervento è scattato nella tarda serata del 30 maggio, intorno alle 21. Nella lite sono rimaste coinvolte 3 persone.
Il 28enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Non è chiara la dinamica.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro